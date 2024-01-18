Xiaomi Redmi 9C Özellikleri Neler? 2024’te Satın Alınır mı?

2020 yılının temmuz ayında piyasaya sürülen Xiaomi’nin 9C modeli, giriş seviyesinde bir cihazdır. Fakat giriş seviyesinden çok farklı özelliklere sahip olduğunu söylemek de mümkün. Peki, Xiaomi Redmi 9C özellikleri neler?

Öğrencilere vergisiz telefon listesinde uygun fiyatı ve gelişmiş özellikleriyle göze çarpan telefon modeli yıllardır popülerliğini korumayı başarıyor. Gelin, birlikte bu cihazın 2024 yılında hâlâ satın almanın mantıklı olup olmadığına bakalım.

Xiaomi Redmi 9C Özellikleri

Ekran : 6.53 inç IPS LCD (1600x720)

: 6.53 inç IPS LCD (1600x720) İşlemci : MediaTek Helio G35

: MediaTek Helio G35 RAM : 2 GB / 3 GB / 4 GB

: 2 GB / 3 GB / 4 GB Arka kamera : 13 MP + 5 MP + 2 MP

: 13 MP + 5 MP + 2 MP Ön kamera : 5 MP

: 5 MP Bağlantı : Bluetooth 5.0, 3,5 mm ses jakı, Wi-Fi 802.11 b/g/n, USB-C, 4G VoLTE, GPS

: Bluetooth 5.0, 3,5 mm ses jakı, Wi-Fi 802.11 b/g/n, USB-C, 4G VoLTE, GPS Batarya : 5000 mAh

: 5000 mAh Depolama: 32 GB / 64 GB / 128 GB

Xiaomi Redmi 9C kutusundan Android 10 işletim sistemi olarak çıktı. MediaTek Helio G35 işlemciden gücünü alan telefonun arayüzü MIUI 12 olarak tasarlanmıştır. Bu işlemci 8 çekirdekten oluşuyor.

Cihazın MediaTek Helio G35 işlemcisi sayesinde kullanıcılar gecikmesiz bir deneyim yaşıyor. HyperEngine teknolojili işlemci ile de keyifli bir oyun deneyimi yaşamak mümkündür. İşlemci, gerçek yakın görüntüler ve güvenilir bağlantılar da sunuyor.

Xiaomi Redmi 9C’nin batarya kapasitesi 5000 mAh’tır. Cihaz yüksek şarj döngüsünden oluşuyor. Bu durum, telefonun bataryasında azalma olmadan 2.5 seneden fazla süre boyunca kullanımının söz konusu olduğu anlamına geliyor.

Cihazda hızlı şarj desteği bulunmuyor. 5000 mAh batarya sayesinde kullanıcılar 32 saat sesli olarak görüşme yapabiliyor ve 10 saatte kesintisiz oyun oynayabiliyor. Ayrıca cihaz bataryası, 167 saat kesintisiz müzik dinleme ve 21 saatte kesintisiz video izleme olanağı sunuyor.

Cihaz, 6.53 inç IPS LCD (1600x720) ekrana sahiptir. Geniş ekranı olduğu için çok rahat telefonla oyun oynama, video izleme, görüntülü konuşma keyfi yaşayabilirsiniz. Cihaz, Multi Touch çerçevesiz tasarımı ve yüksek çözünürlüklü ekranıyla çok kullanışlıdır. 16 milyon renk içeren bir ekranla tasarlanmıştır.

Cihaz kullanıcılarının karşısına 3 kamera ile çıkıyor. 13 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP derinlik sensöründen oluşmaktadır. 13 MP ana kamera, muhteşem fotoğraflar çekilmesini sağlıyor.

Cihazın kamera sistemi;

Portre modu

PDAF

LED flaş

Otomatik algılama

Yapay zeka destekli portre modu

Perde hız kontrolü

Makro çekim

HDR

Hızlı odaklanma özelliklerinden oluşuyor.

Cihazın 1080p video çözünürlüklü ön kamerasıyla da net, kaliteli çekimler gerçekleştirilmektedir. Telefon; turuncu, mavi ve gri renk seçenekleriyle akıllı telefon dünyasında yerini aldı.

Xiaomi Redmi 9C Fiyatı Ne Kadar?

Turuncu, siyah ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan Xiaomi Redmi 9C modelinin 3 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip sürümü 5 bin TL civarında fiyata satılıyor.

Xiaomi Redmi 9C, 2024’te Satın Alınır mı?

2020 yılında piyasaya sürülen Xiaomi Redmi 9C yerine hem donanım hem yazılım bakımından daha güncel bir telefon satın almak daha mantıklıdır. Örneğin 2023 yılında piyasaya sürülen ve 7 bin 249 TL'ye satılan Xiaomi Redmi 12 modelini satın alabilirsiniz.

Satın alınabilecek telefonlar arasında 8 bin 201 TL'ye satılan Samsung Galaxy A15, 7 bin 799 TL'ye satılan Realme C55, 7 bin 900 TL civarında fiyata satılan vivo Y36 ve daha pek çok model bulunuyor.

Bu rehberde Xiaomi Redmi 9C 2024'te satın alınır mı sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.