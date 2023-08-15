Xiaomi Redmi K60 Ultra özellikleri ve fiyatı, uzun süredir merak ediliyordu. Yapılan tanıtımla birlikte güçlü donanım bileşenleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran K60 Ultra'ya dair merak edilen sorular yanıtlandı.

Çin'de düzenlenen etkinlik kapsamında Xiaomi Mix Fold 3, Xiaomi Pad 6 Max 14 ve Xiaomi Smart Band 8 Pro modellerinin yanı sıra Xiaomi Redmi K60 Ultra isimli akıllı telefon da tanıtıldı. Peki, 24 GB RAM seçeneğiyle dikkat çeken akıllı telefon neler sunuyor?

Xiaomi Redmi K60 Ultra Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,67 inç

: 6,67 inç Ekran Teknolojisi : OLED

: OLED Ekran Çözünürlüğü : 2712 x 1220 piksel

: 2712 x 1220 piksel Ekran Yenileme Hızı : 144Hz

: 144Hz İşlemci : Dimensity 9200+

: Dimensity 9200+ İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 4 nm

: 4 nm RAM : 12 GB / 16 GB / 24 GB

: 12 GB / 16 GB / 24 GB Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB

: 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera : 50 MP + 8 MP + 2 MP

: 50 MP + 8 MP + 2 MP Ön Kamera : 20 MP

: 20 MP Bluetooth : 5.3

: 5.3 Suya Dayanıklılık : IP68

: IP68 Batarya Kapasitesi : 5000 mAh

: 5000 mAh Kablolu Şarj: 120W

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı telefon, OLED ekran üzerinde 2712 x 1220 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü Dimensity 9200+ işlemcisinden alan cihazda 12 Gb, 16 GB ve 24 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği bulunuyor.

Depolama tarafında 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri sunan telefon IP68 sertifikasına sahip. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihaz 120W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX800 ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 0 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera yer alıyor.

Xiaomi Redmi K60 Ultra Fiyatı

12 GB + 256 GB : 360 dolar civarında.

: 360 dolar civarında. 16 GB + 256 GB : 385 dolar civarında.

: 385 dolar civarında. 16 GB + 512 GB : 400 dolar civarında.

: 400 dolar civarında. 16 GB + 1 TB : 455 dolar civarında.

: 455 dolar civarında. 24 GB + 1 TB: 495 dolar civarında.

Xiaomi Redmi K60 Ultra isimli akıllı telefon modeli hakkında merak edilen soruları cevapladık. Söz konusu cihaz ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.