Xiaomi Redmi Note 13 Serisi Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?

Etkileyici tasarımı ve güçlü özellikleriyle öne çıkan Xiaomi Redmi Note 13 serisi su geçirir mi? Bu rehberde 2024 yılında piyasaya sürülen Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro 5G ve Redmi Note 13 Pro+ 5G isimli akıllı telefon modellerinin suya dayanıklı olup olmadığını açıkladık.

Rehberimizde ayrıca üç farklı akıllı telefonun özelliklerine de yer verdik. İşte orta segment telefonlar arasında konumlanan telefonlara dair merak edilen soruların yanıtı!

Xiaomi Redmi Note 13 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,6 inç

: 6,6 inç Ekran Teknolojisi : OLED

: OLED Ekran Çözünürlüğü : FHD+

: FHD+ Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : MediaTek Dimensity 6080

: MediaTek Dimensity 6080 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek RAM : 6 GB / 8 GB / 12 GB

: 6 GB / 8 GB / 12 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 108 MP + 2 MP

: 108 MP + 2 MP Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj : 33W

: 33W Yazılım: Android 13 tabanlı MIUI 14

Xiaomi Redmi Note 13 Su Geçirir mi?

IP54 sertifikasına sahip olan Redmi Note 13 modeli su sıçramalarına karşı dayanıklıdır fakat tamamen su geçirmez değildir. Telefonu suya tamamen batırmayın. Ayrıca telefonu deniz suyu, klorlu su ve içecek gibi sıvılara maruz bırakmayın.

Akıllı telefonu nemli ortamlarda şarj etmemeniz öneriliyor. Suya ve toza karşı dayanıklılığın ise günlük kullanımdan dolayı zaman içerisinde azalabileceği belirtiliyor.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,67 inç

: 6,67 inç Ekran Teknolojisi : OLED

: OLED Ekran Çözünürlüğü : 1220 x 2712 piksel

: 1220 x 2712 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 446 PPI

: Yaklaşık 446 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : Snapdragon 7s Gen 2

: Snapdragon 7s Gen 2 RAM : 8 GB / 12 GB / 16 GB

: 8 GB / 12 GB / 16 GB Depolama : 128 GB / 256 GB / 512 GB

: 128 GB / 256 GB / 512 GB Arka Kamera : 200 MP + 8 MP + 2 MP

: 200 MP + 8 MP + 2 MP Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Batarya Kapasitesi : 5100 mAh

: 5100 mAh Kablolu Şarj : 67W

: 67W Ağırlık : 187 gram

: 187 gram Kalınlık: 8 mm

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G Su Geçirir mi?

IP54 sertifikasına sahip olan Redmi Note 13 Pro 5G su sıçramalarına karşı dayanıklıdır fakat tamamen su geçirmez değildir. Suya ve toza karşı dayanıklılığın ise günlük kullanımdan dolayı zaman içerisinde azalabileceği belirtiliyor. Ayrıca telefonu nemli ortamlarda şarj etmemeniz öneriliyor.

Suya dayanıklılık konusunda dikkat etmeniz gereken bazı hususlar bulunuyor. Akıllı telefonu suya tamamen batırmayın. Bunun yanı sıra telefonu deniz suyu ve klorlu su gibi çözeltilere, içecek gibi sıvılara maruz bırakmayın.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,7 inç

: 6,7 inç Ekran Teknolojisi : OLED

: OLED Ekran Çözünürlüğü : 1220 x 2712 piksel

: 1220 x 2712 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 446 PPI

: Yaklaşık 446 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : MediaTek Dimensity 7200 Ultra

: MediaTek Dimensity 7200 Ultra RAM : 12 GB / 16 GB

: 12 GB / 16 GB Depolama : 256 GB / 512 GB

: 256 GB / 512 GB Arka Kamera : 200 MP + 8 MP + 2 MP

: 200 MP + 8 MP + 2 MP Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj : 120W

: 120W Ağırlık : 204,5 gram

: 204,5 gram Kalınlık: 8,9 mm

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G Su Geçirir mi?

Redmi Note 13 Pro+ 5G modeli suya karşı dayanıklıdır ancak tamamen su geçirmez değildir. IP68 sertifikaya sahip olan akıllı telefon maksimum 1,5 metre derinlikte yaklaşık 30 dakikaya kadar dayanıklılık sunar. Telefonun denizde veya havuzda kullanılması tavsiye edilmiyor.

Bu rehberde Xiaomi Redmi Note 13 serisi suya dayanıklı mı sorusunu yanıtladık ve bu telefonların neler sunduğunu açıkladık. Telefonların yalnızca belirli bir düzeye kadar suya dayanıklı olduğunu ve bu nedenle su geçirme ihtimali olduğunu belirtmek gerekiyor.