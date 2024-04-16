10.000 mAh Bataryalı Xiaomi Redmi Pad Pro Özellikleri ve Fiyatı

Yüksek batarya kapasitesine sahip olan Xiaomi Redmi Pad Pro özellikleri ve fiyatı ile öne çıkıyor. Peki, bütçe dostu bir tablet modeli Xiaomi Redmi Pad Pro'da hangi donanım bileşenleri bulunuyor? Bu rehberde söz konusu cihazın neler sunduğunu açıkladık.

Geçtiğimiz yıl içerisinde Xiaomi Redmi Pad SE modeli piyasaya sürülmüştü. Şirket, Redmi Pad serisi için yeni bir model daha tanıttı. Bütçe dostu tablet modelinin üç farklı renk seçeneğinin yanı sıra "Harry Potter" isimli özel sürümü de bulunuyor.

Xiaomi Redmi Pad Pro Özellikleri

Ekran Boyutu : 12,1 inç

: 12,1 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 1600 x 2560 piksel

: 1600 x 2560 piksel Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Ekran Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 207 PPI

: Yaklaşık 207 PPI Ekran Koruma Teknolojisi : Corning Gorilla Glass 3

: Corning Gorilla Glass 3 İşlemci : Snapdragon 7s Gen 2

: Snapdragon 7s Gen 2 Batarya Kapasitesi : 10.000 mAh

: 10.000 mAh Hızlı Şarj : 33W

: 33W RAM : 6 GB / 8 GB

: 6 GB / 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 8 MP

: 8 MP Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Bluetooth : 5.2

: 5.2 Yazılım : Android 14 tabanlı HyperOS

: Android 14 tabanlı HyperOS Ağırlık : 571 gram

: 571 gram Kalınlık: 7,5 mm

12,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Xiaomi Redmi Pad Pro, IPS LCD ekran üzerinde 1600 x 2560 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 207 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. En iyi tablet modelleri arasında yerini alan cihaz 255,5 x 167,1 x 7,4 mm boyutlarında.

Gücünü Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisinden alan cihaz 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. Peki, Android 14 tabanlı HyperOS ile beraber gelen Xiaomi Redmi Pad Pro ne kadar fiyata satılıyor?

Xiaomi Redmi Pad Pro Fiyatı

6 GB RAM ve 128 GB Depolama : 1.499 Çin yuanı (tahmini Türkiye fiyatı 13.651 TL)

: 1.499 Çin yuanı (tahmini Türkiye fiyatı 13.651 TL) 8 GB RAM ve 256 GB Depolama : 1.799 Çin yuanı (tahmini Türkiye fiyatı 16.383 TL)

: 1.799 Çin yuanı (tahmini Türkiye fiyatı 16.383 TL) Harry Potter sürümü (8 GB RAM ve 256 GB depolama): 2.299 Çin yuanı (tahmini Türkiye fiyatı 20.936 TL)

Xiaomi Redmi Pad Pro Çin'de piyasaya sürüldü. Tablet gri, yeşil ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor. Bunların yanı sıra "Harry Potter" isimli bir sürüm de üretildi. Bu özel sürümün 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonu için 2.299 Çin yuanı belirlendi.

Tabletin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. Yukarıda tahmini fiyatlara yer verdik ancak tablet farklı fiyat etiketleriyle satışa sunulabilir.

Bu rehberde Xiaomi Redmi Pad Pro ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız. Tablet ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.