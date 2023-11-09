Xiaomi Redmi Watch 3 Active Özellikleri ve Fiyatı

2023 yılının ağustos ayında tanıtılan Xiaomi Redmi Watch 3 Active, özellikleri ile dikkat çekiyor. Peki, çok şık bir görünüme sahip akıllı saat modeli neler sunuyor? Bu rehberde merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.

Xiaomi Redmi Watch 3 Active Özellikleri

Ekran Boyutu : 1,83 inç

: 1,83 inç Ekran Çözünürlüğü : 280 x 240 piksel

: 280 x 240 piksel Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Parlaklığı : 450 nit

: 450 nit Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 202 PPI

: Yaklaşık 202 PPI Boyut : 46,9 x 38,9 x 10,9 mm

: 46,9 x 38,9 x 10,9 mm Ağırlık : 41,67 gram

: 41,67 gram Batarya Kapasitesi: 289 mAh

1,83 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı saat, IPS LCD ekran üzerinde 280 x 240 piksel çözünürlük, 450 nit maksimum parlaklık ve yaklaşık olarak 202 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 41,67 gram ağırlığındaki akıllı saat 46,9 x 38,9 x 10,9 mm boyutlarında.

Dikdörtgen tasarıma sahip olan Watch 3 Active modelinde 200'ü aşkın saat arayüzü bulunuyor. Saat arayüzü konusunda çok sayıda seçenek sunulması genel kullanım deneyimini olumlu yönde etkiliyor.

Akıllı saatte 10 profesyonel spor modu dahil olmak üzere toplamda 100'den fazla spor modu mevcut. Bunlar arasında açık havada koşu, koşu bandı, doğa yürüyüşü, açık havada bisiklet sürme, ip atlama ve kürek çekme dahil çok sayıda mod yer alıyor.

Kalp atış hızı izleme ve SpO2 ölçümü yapılmasını sağlayan akıllı saat uyku kalitenizi takip etmenize imkân tanıyor. Akıllı saat izleme verilerini göz önünde bulundurarak uyku iyileştirme örnekleri sunuyor.

289 mAh batarya kapasitesine sahip olan akıllı saat standart kullanımda 12 güne kadar, yoğun kullanımda ise 8 güne kadar pil ömrü sunuyor. Peki, en iyi akıllı saatler arasında yer alan Xiaomi Redmi Watch 3 Active fiyat etiketi ne kadar?

Xiaomi Redmi Watch 3 Active Fiyatı

Siyah ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan Xiaomi Redmi Watch 3 Active isimli akıllı saat modeli 1.259 TL fiyata satılıyor.

Bu rehberde Xiaomi Redmi Watch 3 Active ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Söz konusu akıllı saat ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.