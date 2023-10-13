Honor Watch 4 Pro Özellikleri ve Fiyatı
Honor Watch 4 Pro özellikleri, fiyatı ve şık tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. İşte Honor tarafından üretilen yeni akıllı saat!
Honor Watch 4 Pro özellikleri, bir süredir pek çok kişi tarafından merak ediliyordu. Yapılan tanıtım ile birlikte yeni akıllı saat modelinin tasarımı, donanımı ve fiyat etiketi belli oldu. Peki, çok şık bir görünüme sahip olan akıllı saat neler sunuyor?
Honor Watch 4 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 1,5 inç
- Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 464 x 464 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 310 PPI
- Bluetooth: 5.2
- Ağırlık: 50 gram
- Boyut: 46,4 x 46,4 x 11,4 mm
- Yazılım: MagicOS 7.2
- Batarya: 480 mAh
- eSIM desteği: var.
- Pil Ömrü: Standart kullanımda 10 güne kadar.
1,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Watch 4 Pro modeli, LTPO AMOLED ekran üzerinde 464 x 464 piksel çözünürlük ve yaklaşık 310 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Bluetooth 5.2, GPS ve NFC teknolojilerini destekleyen akıllı saat 50 gram ağırlığında.
Always on Display (Her Zaman Açık Ekran) özelliğine sahip olan saatte eSIM desteği mevcut. MagicOS 7.2 ile birlikte gelen saatte hoparlör ve mikrofon bulunuyor. Bu, saat üzerinden telefon görüşmesi yapılabilmesine imkân tanıyor.
480 mAh batarya kapasitesinin yer aldığı akıllı saat modelinin standart kullanımda 10 güne kadar pil ömrü sunduğu söyleniyor. Standart spor modlarını içeren saatte uyku takibinin yanı sıra kalp atış hızı ve SpO2 ölçümü özellikleri de mevcut.
Siyah, kahverengi ve koyu yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile birlikte gelen saatte 4,5W kablosuz şarj desteği bulunuyor. Peki, en iyi akıllı saatler arasında yerini alan Honor Watch 4 Pro'nun fiyatı ne kadar?
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