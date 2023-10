Honor Watch 4 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Honor Watch 4 Pro özellikleri, bir süredir pek çok kişi tarafından merak ediliyordu. Yapılan tanıtım ile birlikte yeni akıllı saat modelinin tasarımı, donanımı ve fiyat etiketi belli oldu. Peki, çok şık bir görünüme sahip olan akıllı saat neler sunuyor?

Honor Watch 4 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu : 1,5 inç

: 1,5 inç Ekran Teknolojisi : LTPO AMOLED

: LTPO AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 464 x 464 piksel

: 464 x 464 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 310 PPI

: Yaklaşık 310 PPI Bluetooth : 5.2

: 5.2 Ağırlık : 50 gram

: 50 gram Boyut : 46,4 x 46,4 x 11,4 mm

: 46,4 x 46,4 x 11,4 mm Yazılım : MagicOS 7.2

: MagicOS 7.2 Batarya : 480 mAh

: 480 mAh eSIM desteği: var.

desteği: var. Pil Ömrü: Standart kullanımda 10 güne kadar.

1,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Watch 4 Pro modeli, LTPO AMOLED ekran üzerinde 464 x 464 piksel çözünürlük ve yaklaşık 310 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Bluetooth 5.2, GPS ve NFC teknolojilerini destekleyen akıllı saat 50 gram ağırlığında.

Always on Display (Her Zaman Açık Ekran) özelliğine sahip olan saatte eSIM desteği mevcut. MagicOS 7.2 ile birlikte gelen saatte hoparlör ve mikrofon bulunuyor. Bu, saat üzerinden telefon görüşmesi yapılabilmesine imkân tanıyor.

480 mAh batarya kapasitesinin yer aldığı akıllı saat modelinin standart kullanımda 10 güne kadar pil ömrü sunduğu söyleniyor. Standart spor modlarını içeren saatte uyku takibinin yanı sıra kalp atış hızı ve SpO2 ölçümü özellikleri de mevcut.

Siyah, kahverengi ve koyu yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile birlikte gelen saatte 4,5W kablosuz şarj desteği bulunuyor. Peki, en iyi akıllı saatler arasında yerini alan Honor Watch 4 Pro'nun fiyatı ne kadar?

Honor Watch 4 Pro Fiyatı

Honor marka yeni akıllı saat modeli Watch 4 Pro, 220 dolar civarında başlangıç fiyat etiketine sahip. Şık tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplayan akıllı saat 16 Ekim 2023 tarihinde Çin'de piyasaya sürülecek. Watch 4 Pro'nun diğer ülkelerde ne zaman satışa sunulacağı ise henüz bilinmiyor.

Honor tarafından üretilen yeni akıllı saat hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.