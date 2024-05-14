Yapay Zeka ile LinkedIn Profilinizde Fark Yaratın! İşte Profil Oluşturma Rehberi

Günümüzde birçok iş arayan ve işveren LinkedIn’i kullanıyor. İş başvuruları ve işe alımlar için kullanılan bu profesyonel ağ, iş dünyasındaki kişilerin birbirleriyle etkileşimini artırıyor. Bu nedenle LinkedIn’de bir profilin doğru şekilde düzenlenmesi, amaca ulaşmak için çok önemlidir.

Neyse ki yapay zeka teknolojileri, burada da imdadımıza yetişiyor. Biz de bu yazımızda, yapay zeka desteğiyle LinkedIn profili düzenleme tekniklerinden bahsedeceğiz.

Yapay Zeka Desteğiyle 6 Linkedln Profili Düzenleme

LinkedIn profilini dikkat çekici hale getirmek için yapay zeka teknolojilerinden yararlanabilirsiniz. AI uygulamaları sayesinde işverenler, LinkedIn profilinizi daha hızlı fark edecektir. Yapay zeka kullanarak LinkedIn profilini düzenlemek için yapmanız gerekenler ise oldukça basit:

1. ChatGPT Kullanımı

İş verenler aradıkları kriterlerdeki doğru çalışanları bulmak için Linkedln profillerine bakıyor. Linkedln profilleri, iş verenlerin seçim yapmalarını çok kolaylaştırıyor. Bu sebeple iş arayanlar, doğru bir profil oluşturmak için ChatGPT’den yararlanmalıdır.

ChatGPT Linkedln profil oluşturma adımları şu şekildedir;

İlk olarak ChatGPT’in web sitesine giriş yapılır.

ChatGPT hesabı oluşturulur ya da yeni bir hesap açılır.

ChatGPT’de hesap açıldıktan sonra uzmanlık alanları, sektör deneyimleri vb. noktalar ilgili alana yazılır.

Yazma işi bittikten sonra “Enter” tuşuna tıklanarak bir süre beklenir.

ChatGPT yazınıza yanıt oluşturduktan sonra yazınızı Google Dokümanlar ya da Word’e yapıştırılır.

Word ya da Google Dokümanlar’a kopyalanan içeriğin üzerinde düzenleme yapabilirsiniz.

2. İyi Bir Profil Özeti Oluşturma

Linkedln Premium üzerinden yapay zeka desteğiyle profilinizi kusursuz hale getirebilirsiniz. Özellikle iyi bir profil özeti oluşturmak için Premium’un ücretsiz deneme sürümü kullanılabilir. İyi bir profil özeti oluşturmak için şu adımları takip ediniz;

Linkedln’deki profil fotoğrafına tıklanarak ya da URL’e girilir.

“Hakkında” kısmına sonrasında kalem simgesi üzerine tıklanır.

“Hakkında” kısmının düzenlenmesine dair ekran açıldıktan sonra özet metin kutusu alanına girilir.

Kutunun alt tarafında “yapay zeka ile yaz” şeklinde bir buton var. Bu butona tıklanarak diğer adıma geçilir.

Linkedln’in profil özetini yazması için biraz beklenir. Eğer ortaya çıkan metin beğenilmezse metne “Geri Dön” seçeneğiyle yeniden dönülür.

Linkedln profil özeti düzenlendikten sonra “Kaydet” butonuna tıklanır.

3. ChatGPT’den Listelenecek Temel Beceriler Hakkında Bilgi Alma

Bazı kişilerin kariyer yolculuğu çok uzundur. Kariyer hayatınız boyunca birçok beceri biriktirmiş olabilirsiniz. Ancak bunların hepsinin Linkedln’de belirtilmesi doğru değil. Bu konuda yardım almak için ChatGPT’i kullanabilirsiniz. Linkedln profilinde listelenecek temel beceriler için ChatGPT’den şu şekilde yararlanılır;

Başvuru yapılan pozisyondan bahsedilmeli ve deneyimler hakkında kısa bir açıklama yapılmalı. Sonrasında açıklamalarınıza uygun olarak Linkedln profilinde nelerin listelenmesi gerektiğini sorunuz.

ChatGPT, yukarıdaki sorunun ardından size uzun bir cevap hazırlayacak. Yalnız kelime sayısını sınırlarsanız ChatGPT’in cevabı da kısalır.

ChatGPT’den temel becerileri listeleme konusunda bilgi alınırken kişi sahip olmadığı becerileri nasıl geliştireceğini de öğrenmeli.

4. Linkedln Premium Üzerinden Dikkat Çekici Başlık Yazma

Linkedln Premium üzerinden başkaları profile girdiğinde göreceği başlıkta düzenlenebilir. Dikkat çekici bir başlık oluşturmak için Linkedln Premium üzerinden yapay zeka desteği şöyle alınabilir;

İlk olarak Linkedln profiline gidilir.

Profilin Linkedln logosu yanında konumlanan kalem simgesi üzerine tıklanır.

“Başlık” kısmının altında yer alan “Yapay Zeka ile Yaz” butonuna basılır.

Linkedln yeni başlığı oluşturup istediğiniz şekilde de düzenlemesini yapar. Yalnız bunun için kısa bir süre beklenir.

Düzenlemeden memnun kalındıysa “Kaydet” butonuna basılır.

Aynı zamanda birden çok başlık seçeneği içerisinden seçim yapmanız mümkün. Bunun için sayı seçeneğini göster seçeneğine tıklanmalıdır.

5. Grammarly Kullanılmalı

Yapay zeka desteğiyle Linkedln profilinizi düzenlemek için “Grammarly” uygulamasının hem masaüstü hem de web versiyonundan yararlanabilirsiniz. Grammarly ile gözden kaçan yazım hatalarını kolayca fark edebilirsiniz. Bu uygulamanın hem ücretsiz hem de tüm özelliklerinin olduğu premium sürümü var. Linkedln profilini oluştururken yazım hatalarını gidermek için Grammarly uygulaması şöyle kullanılır;

Grammarly’in masaüstü ya da web versiyonundan hesaba giriş yapılır.

Linkedln profiline eklenmek istenen metin kopyalanıp yapıştırılmadan evvel yeni belge oluşturulur.

Grammarly tarafından bulunan yazım hataları incelenip düzeltilir. Akabinde metin kopyalanıp profile yapıştırılır.

6. Linkedln Profil Yazma Asistanı Kullanma

Linkedln profilini daha dikkat çekici hale getirmek için “Profil Yazma Asistanı’nı” kullanabilirsiniz. Yalnız “Profil Yazma Asistanı” için Linkedln Premium aboneliğinden yararlanmak gerekiyor. Linkedln Profilinin geliştirilmesi için “Profil Yazma Asistanı” şöyle kullanılmalı;

İlk olarak sağ üst köşede konumlanan profil resmine tıklanır.

“Profili Görüntüle” altında yer alan “Premium Özellikler” alanına basılır.

“Profil Yazma Asistanı” alanına gidilip “Profili Geliştir” seçilir.

Açılır pencere ekrana çıktığında “Başlat” butonuna tıklanır.

Yapay zekanın oluşturduğu sürüm ekrana yansıdığında “Kaydet” butonu seçilerek başlık düzenlenir.

Yukarıda belirtilen yapay zeka desteğiyle Linkedln profili düzenleme adımları tamamlandıktan sonra profiliniz öne çıkmaya başlayacak. Hızlı şekilde iş verenler tarafından profiliniz görüntülenecek.