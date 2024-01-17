Linkedln Influencerı Ne Demek? Linkedln Influencerları Kimler?

Linkedln, iş dünyasındaki kişilerin birbirleriyle iletişim kurduğu sosyal paylaşım platformudur. Bu platform, işverenlerle iş arayanları bir araya getiriyor.

İş dünyasındaki güncel gelişmelerin yakından takip edilebildiği bu platformda kişiler; profesyonel kimliklerini, deneyimlerini ve yeteneklerini sergileyebiliyor.

Türkçe'de etkileyen anlamına gelen influencer kelimesi, Linkedln platformunda da çok sık kullanılıyor. Linkedln influencerı, uzman olduğu bir alanda içerikler üreterek onları hedef kitlesine sunan kişidir. Linkedln influencerlarının bağlantı ve takipçi sayıları tahmin edilenden daha fazladır.

Linkedln Influencerı Ne Yapar?

Linkedln influencerı, takipçi ve bağlantılarına ilham verir. Takipçi ve bağlantılarına ilham veren, onları harekete geçiren içerikler paylaşır.

Kaliteli içerikler oluşturan Linkedln influencerları, platformda çok aktiftir. Takipçileriyle sürekli yeni bilgiler paylaşarak onların kendini geliştirmesine yardımcı olur.

Orijinal ve etkili içerikler paylaşan Linkedln influencerları, harekete geçirici mesajlar verme konusunda da çok profesyonellerdir. Linkedln influencerları, kişisel marka oluşturma noktasında da öne çıkıyor.

Popüler 10 Linkedln Influencerı

Dünyadaki popüler 10 Linkedln influenceri şöyle sıralayabiliriz:

1. John C.Maxwell

John C. Maxwell, elli dilde birçok kitap yazmıştır. Amerikalı Maxwell, yazar ve hayat koçudur. Business Insider ve Birleşik Devletleri tarafından dünyanın en etkili liderlik uzmanı seçildi.

John C.Maxwell, Linkedln’de hem iş dünyasına hem de hayata dair konuların konuşulduğu “Maximize Your Moment” isimli canlı yayınlar düzenliyor.

2. Anthony Robbins

Linkedln influencerlarından Anthony Robbins, motivasyon ve kişisel gelişim alanlarında çalışmalar yapıyor. Robbins kendisini yaşam koçu ve yazar olarak tanımlıyor.

Jim Rohn’dan ders alan Robbins, yaptığı motivasyon konuşmalarıyla popüler oldu. Robbins, uçuk fiyatlarla geniş kitlelere yaptığı bestseller kitapları ve seminerleriyle popüler oldu.

3. Erol Bilecik

Erol Bilecik, Türkiye’nin ilk bilgisayar mühendisleri arasında yer alıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğini bitiren Bilecik, yüzde 100 Alman sermayesinden oluşan Nixdorf Computer şirketinde sistem analisti olarak çalıştı. 2 yıl burada çalıştıktan sonra Index Grup'u kurdu.

Index Grup’un CEO’su Bilecik, Türk bilgisayar sektöründeki en eski sivil toplum kuruluşu TÜBİSAD’ında (Türkiye Bilişim Sanayicileri ve İş Adamları Derneği) başkanlığını yapmıştır.

Erol Bilecik Linkedln'de düzenli olarak iş hayatında başarı ve motivasyona dair içerikler paylaşıyor. Bu konularla ilgili Linkedln üzerinde düzenlenen canlı yayınlara da katılıyor.

4. Leyla Alaton

Alarko Holding Yönetim Kurulu üyesi olan Leyla Alaton, İshak Alaton'un ilk çocuğudur. Girişimcilik ve kadın hakları konularında birçok çalışmaya imza attı. Alaton, aynı zamanda Megatrend Hakla İlişkiler Danışmanlık Şirketi ve Alvimedica Şirketinin de kurucusudur.

Alaton, 1992’de Milli Prodüktivite Merkezi tarafından “Yılın İş Kadını” ve 1993’te de Davos Dünya Ekonomik Forumu bünyesindeki “Geleceğin Liderleri” listesinde yer aldı.

Leyla Alaton, Linkedln'de düzenlenen çeşitli canlı yayınlara katılarak iş hayatındaki deneyimlerini ve başarılarını anlatıyor. Uzman olduğu; sanayi ve ticaret, turizm, sağlık, tıbbi cihaz, enerji, taahhüt, arazi geliştirme alanlarındaki çalışmalarına dair detayları da Linkedln üzerinden paylaşıyor.

5. Mark Cuban

Mark Cuban, Linkedln’de iş modelleri, iş geliştirme, yatırımcı bulma gibi konularda etkinlikler düzenliyor. Cuban, NBA takımlarından Dallas Mavericks’in de sahibidir. Mark Cuban, eski TV programlarından Shark Tank’a benzer programı Linkedln üzerinde de yapıyor.

6. Amy Cuddy

Linkedln influencerları arasında yer alan Amy Cuddy; sosyal psikolog, konuşmacı ve yazardır. Amy Cuddy, bilimsel geçerliliği henüz kabul edilmeyen kendini geliştirme tekniği “güçlü duruş pozunu” ilk öneren kişiler arasında yer alıyor.

Çalışmalarında stereotip içerik modelini kullanan Amy Cuddy, Linkedln’de yaptığı sosyal strateji ve toplum mühendislik hamleleriyle dikkat çekiyor.

7. Simon Sinek

Kendini dünyanın en iyimser insanı şeklinde tanımlayan Simon Sinek, Linkedln’de insanlara ilham veren çalışmalar yapıyor.

Motivasyon konuşması Simon Sinek’in kariyer yolculuğu, Ogilvy &Mather ve Euro RSCG reklam ajanslarında başladı. Sinek daha sonra kendine ait Sinek Partners’ı kurdu.

8. Sertaç Doğanay

Linkedln influencerlarından Sertaç Doğanay şu konularda çalışmalar yapıyor;

Dijital sağlık,

Gelecek trendleri,

Siber güvenlik,

Yeni teknolojiler,

Dijital dönüşüm uygulamaları,

İnovasyon,

Dijital pazarlama

Teknoloji iletişimcisi olan Sertaç Doğanay, üniversite kulüpleri etkinliklerine konuşması olarak katılarak gençlere tecrübelerini anlatıyor.

9. Pınar Kaçar Özkent

Pınar Kaçar Özkent; mentor, konuşmacı ve eğitmendir. Birçok kişinin bakış açısını genişleterek kariyer gelişim yolculuğunda destek oluyor. Özkent, Linkedln’in yanı sıra çalışmalarını ve tecrübelerini düzenlediği seminerlerde de aktarıyor.

10. Steven Young

Steven Young, 2011 yılında Bosh Türkiye Temsilciliği ve Bosch Genel Müdürlüğüne atandı. Bu görevine 2014 yılına kadar devam eden Young, 2015 yılında Bosch Grubu Türkiye ve Ortadoğu Başkanlığı yaptı. Young, Linkedln’de bağlantılarıyla düzenli olarak soru-cevap etkinlikleri yapıyor.

Yazımızda Linkedln influenceri ne demek ve Linkedln’deki influencerlardan bahsettik. Sizde Linkedln influencerleri ile ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.