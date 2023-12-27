Yeni Honda CRV e:HEV Özellikleri ve Fiyatı

Honda’nın dünya çapında en sevilen SUV araçlarından olan CR-V, bu sefer e:HEV ayrıcalıkları ile buluşuyor. %100 e:HEV hibrit teknolojisinin kullanıldığı araç geçtiğimiz günlerde Türkiye’de aktif olarak satışa çıktı.

Bu araçta şimdiye kadar hiç kullanılmamış özel sürüş destek teknolojileri yer alıyor. Peki, bu aracı öne çıkaran diğer özellikler neler? Satış fiyatı ne kadar? İşte, yeni Honda CR-V e:HEV hakkında bilmeniz gereken her şey!

Yeni Honda CR-V e:HEV Özellikleri

Türkiye’de çok tutulan SUV modellerinden CR-V’nin tasarımı bu sürümde yenilenmiş. Daha sportif bir görünüm sunuyor. Boyut olarak beşinci nesil araçlarla kıyaslandığında 106 mm’lik bir uzunluk ve 11 mm’lik bir genişlik farkı bulunuyor.

Aracın taşıyıcı sistemine baktığımızda A kolonları bir önceki sürüme göre daha geride konumlandırılarak sürücülerin görüş açısı genişletiliyor. Ön yüzeyde örgü desenli bir ızgaraya ve keskin çizgilere sahip.

Ön tamponun alt kısmında yer alan boşlukta bir panjur bulunuyor. Bu panjur aerodinamik sürtünmeyi azaltmayı hedefliyor. Aerodinamik anlamda araç içine geniş ve ekstra hava girişlerinin eklenmesi etkili olmuş.

Kapı kolu tasarımı ile kapı yüzeyinde kesintisiz bir görüntü sunuyor. Arka yüzeye baktığımızda dikey stop lambalarında LED aydınlatma ve ışık imzası bulunduğunu görüyoruz.

İç tarafta ise 9 inçlik bir multimedya ekranı yer alıyor. Ayrıca bu ekranı çevreleyerek 10.2 inçlik bir dijital gösterge ekranı da mevcut. İç kısımdaki havalandırma ızgaralarını altıgen şeklinde, bal peteğine benzer bir forma sahip.

Deri koltuklu aracın ön koltuklarında alttan ısıtma ve soğutma bulunuyor. Vücut Destekleyici Koltuk özelliği, sadece bu modelde yer alıyor. Aracın varsayılan sürümünde cam tavan bulunuyor.

Arka tarafta iç hacminin 16 mm arttığını ve koltukların sırt kısımlarındaki eğimlerin iyileştirildiğini görüyoruz. Böylece arka koltuktaki yolcuların daha rahat seyahat edebilmesi hedeflenmiş.

Vites geçişleri ilgili tuşlar ile yapılıyor. Göz hizasında bir gösterge paneli eklenmiş. Head Up Display olarak isimlendirilen bu panelde hız ve sürüş bilgileri bulunuyor.

Aracın ön ve arka kısımlarında toplam 4 adet USB bağlantı birimi bulunuyor. Ön konsolda bir adet kablosuz şarj ünitesi ve bu ünitenin kullanışlılığını arttırmak için eklenmiş soğutma fanı yer alıyor.

Orta konsolda bardak tutuculara yer verilmiş. 12 hoparlörlü BOSE Premium Ses sistemi sayesinde yüksek ses çözünürlüğü ve kaliteli müzik deneyimi vadediyor.

Bagaj hacmi 579 litre olarak belirtiliyor. Koltukları hareket ettirerek bu hacmi arttırmak mümkün hale geliyor. Hızlı tepki verebilen güçlü bir motora sahip.

2.0 litrelik dört silindirli ve Atkinson çevrimli benzinli motoru bulunuyor. Bu aksamlar çift elektrikli motorlu otomatik şanzıman ile senkronize bir şekilde çalışıyor.

Elektrikli motorda max. Güç 184 ps olarak belirtiliyor. Tork değeri 335 Nm, motor hızı ise 14.500 d/d’ya ulaşabiliyor. Güç kontrol ve akıllı güç ünitelerinde yenilenmeler yapılmış. Bu sayede tepkilerde hasassiyet arttırılmış.

Dört çekişli versiyonu mevcut. 100 km/saat’e çıkma süresi 9,5 saniye olarak belirtiliyor. Aracın max. Hız seviyesi 187 km/saat. Karbondioksit emisyon değeri 151 g/km.

Dinamik bir sürüş deneyimi için özel olarak geliştirilmiş direksiyon ve süspansiyon sistemleri savrulmaların azalmasını ve daha güçlü bir yol tutuşu sağlıyor.

Kar sürüş modu bu modelde CRV serisine ekleniyor. Normal, Eco ve Spor şeklinde farklı sürüş modu seçeneklerine sahip.

Türkiye’de ilk defa bu araçla Honda’nın Gelişmiş Sürüş Destek Teknolojileri paketi satışa çıkmış oluyor. Bu pakette Honda SENSING 360 teknolojisi kullanılıyor.

Çarpışma hafifletici fren sistemi, şeritte tutma asistanı, şerit takip uyarı sistemi, trafik işareti tanıma sistemi, uyarlanabilir hız sabitleyici aracın sahip olduğu teknolojik özellikler arasında sıralanıyor.

Araçta toplamda 11 adet hava yastığı mevcut. Otomatik ayarlanabilen akıllı farlara sahip. Elektronik dört çeker özelliği mevcut.

Yeni Honda CR-V e:HEV Fiyatı

Türkiye’de 16 Aralık 2023 tarihinde satışına başlanan aracın Honda’nın kendi sitesindeki güncel tavsiye edilen satış fiyatı 3.000.000 TL olarak belirtiliyor.

Araca eklenen farklı özellikler ve seriye eklenecek yeni modellerle bu fiyatlar yeni yılda değişiklik gösterebilir.

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