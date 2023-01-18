Hiç şüphesiz dünyanın en iyi ve en çok kullanılan video izleme platformlarından biri olan YouTube, birçok yeniliği ile karşımıza geliyor. Bu yeniliklerden biri de abonelere özel katıl üyeliğidir. Fakat bazı kullanıcılar masraflardan ya da başka nedenlerden dolayı YouTube katıl üyeliği iptal etme ​işlemi gerçekleştirmektedir. Peki, kısa bir bilgilendirmenin ardından YouTube katıl üyeliği nasıl iptal edilir? Gelin, yakından bakalım.

Adım Adım YouTube Katıl Üyeliği Nasıl İptal Edilir?

İlk olarak YouTube'u açın.

Daha sonra profil resminizin üzerine gelin.

Profil resminize dokunun.

Açılan sayfadan satın alınanlar ve üyelik seçeneğine basın.

"Kanal Üyelikleri" seçeneğine dokunun.

YouTube katıl üyeliğinden çıkmak istediğiniz kanalın üzerine basın.

Google Play'de yönet seçeneğine basın.

Açılan sayfadan; "Aboneliği iptal et" seçeneğine dokunun.

İptal etme nedenini girin.

Devam et seçeneğine basın.

Aboneliği iptal et seçeneğine basın.

YouTube katıl üyeliği iptal etme tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki işlemleri takip ederek YouTube katıl üyeliğinden çıkmış olacaksınız. Ancak bu üyelikler en az bir ay gibi bir süreye tabir tutulduğundan dolayı zamanınız dolana kadar abone olduğunuz kanalın ayrıcalıklarından yararlanabilirsiniz. Ne zaman aboneliğinizi aktifleştirmek isterseniz tekrar katıl butonu ile abone olduğunuz kanala başvurabilirsiniz.

Tamindir YouTube Katıl Hangi Özellikler ile Karşımıza Geliyor?

Uzun yıllardır teknoloji başta olmak üzere birçok konuda bilgilendirmeler yapan ve birçok kişinin severek takip ettiği YouTube kanalı Tamindir, YouTube'un katıl özelliğini kullanarak üyelerine özel hediyeler sunmaktadır. Ayrıca canlı yayınlarda sohbet rozetleri de bulunan özellik ile birçok kişi eğlenceli vakitler geçirebilir. Tabi ki üyelere özel videoları belirtmeden geçmeyelim bu sayede birçok insan 5 TL gibi küçük bir rakama teknoloji ve yaşam hakkında bilgilere ulaşabilir. Son olarak her kanalda olduğu gibi Tamindir katıl'a üye olursanız tüm videolara erken erişim sağlayabilirsiniz.

Bu içeriğimizde YouTube katıl üyeliği nasıl iptal edilir? Sizler için adım adım anlatmış olduk. Peki, sizler YouTube'un katıl üyeliğini çıkarması hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce böyle bir şey gerekli mi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. YouTube playlist nasıl indirilir? Meraklıları yazımıza göz atabilir.