YouTube Kuruluş Tarihi! YouTube'u Kim, Ne Zaman ve Nasıl Kurdu?

Dünyanın bir numaralı video paylaşma ve izleme platformu YouTube’un kuruluş hikâyesini dinlemeye hazır olun! Bu hikâyenin kahramanları Steve Chen, Jawed Karim ve Chad Hurley!

Amatör kullanıcıların videolarını birbirleri ile paylaşabilecekleri bir platform oluşturma fikriyle YouTube’un temellerini atan üç arkadaş bir gün işin bu raddeye geleceğini tahmin bile edemezdi.

YouTube’un ilk videosu tam 18 yıl önce platforma yüklendi. Peki, ya sonra? İşte, YouTube’un kuruluş hikâyesi!

YouTube’u Kim Kurdu?

YouTube’un kurucuları eskiden PayPal’da çalışan üç kafadar arkadaş olarak tanımlanıyor. Bu kişilerden birisi YouTube’un ilk videosunu yükleyen Jawed Karim. Platformun kurulduğu sene henüz kendisi 25 yaşındaydı.

Diğerleri ise Chad Hurley ve Steve Chen. O dönemler 28-29 yaşlarında olan gençler için YouTube bir girişimcilik projesi değildi ve aslında kuruluş amacının temelinde çok daha farklı bir sebep yatıyordu.

YouTube Ne Zaman Kuruldu?

2004-2005 yıllarında internet üzerinden video paylaşmak büyük bir sorundu. Bu yüzden daha çok yazılı metin ve fotoğraf şeklinde paylaşımlar yapılıyordu. Zaten şimdiki gibi gelişmiş bir sosyal medya kavramı da henüz yoktu. 2004 yılında Justin Timberlake ve Janet Jackson birlikte bir konser verdiler.

Bu konserde yaşanan bir talihsizlik sonucu ünlü sanatçının göğüsleri gözüktü. İzleyiciler bu anı kaydetti ve bu sırada çekilen videolar o dönemde epey ses getirdi. Böylece ‘viral video’ kavramı hayatımıza girmiş oldu ancak şimdiki gibi bu tarz videolara erişebileceğimiz bir araç yoktu.

İnsanların günlük hayatta çektikleri videoları birbirlerine göndermesi bile oldukça zordu. Bunun üstüne video paylaşımını kolaylaştıran, genel kullanıma açık bir platform oluşturmak isteyen gençler çalışmaya koyuldu ve 14 Şubat 2005 tarihinde web sitesinin beta sürümü kullanıma açıldı.

Platforma yüklenen ilk videoda Jawed Karim bir hayvanat bahçesindeki gezisinden kısaca bahsediyordu. ‘Me At Zoo’ yani ‘Hayvanat bahçesinde ben’ isimli bu video sadece 19 saniye uzunluğundaydı ve şu anda güncel izlenme sayısının 312.000.000’u geçtiğini görüyoruz. Dilerseniz buradan YouTube’un ilk videosunu izleyebilirsiniz:

Beta sürümü ile açılan platform kısa bir süre sonra resmi açılışını gerçekleştirdi. Aralık 2005 itibariyle günde 2 milyonun üstünde izlenmeye ulaşan videolar dikkat çekmeye başladı. 2006’nın başlarında 25 milyona varan günlük izlenme sayısı aynı yılın yaz döneminde 100 milyon seviyesine yükseldi.

YouTube Ne Zaman Satıldı?

Sadece 1-2 sene gibi kısa bir sürede bu kadar keskin bir yükseliş gerçekleştiren YouTube, Google’ın dikkatini çekmeyi başardı. Kendi geliştirdiği video paylaşma aracında beklediği ilgiyi bulamayan firma YouTube’u Kasım 2006’da satın aldı.

1,65 milyar dolar karşılığında satılan YouTube ilerleyen yıllarda içerik üreticileri için bir ekmek kapısı olmayı başardı. YouTube İş Ortağı Programı gibi para kazanma araçları türetildi.

Platforma gösterilen yoğun ilgi firmaların da dikkatini çekti ve reklam vermek isteyenler YouTube sayesinde milyonlarca kullanıcıya erişme şansı yakaladı. Günümüzde hemen her alanda uçsuz bucaksız bilgilere ulaşabileceğimiz bir video kütüphanesi olan YouTube, birçok kişi için de tam zamanlı bir iş niteliğini taşıyor.

YouTube Ne Demek?

Platformun kuruluş hikayesinin yanı sıra adının neden ‘YouTube’ olduğuna da merak edenler için değinmiş olalım. You, herkesin bildiği gibi İngilizce’de ‘siz’ demek. Tube ise TV ile alakalı nostaljik bir terimden geliyor.

YouTube dediğimizde bu platformda site tarafından değil kullanıcı tarafından üretilen içeriklerin paylaşılacağı vurgulanmak istenmiş.