YouTube Playables Nedir? Nasıl Kullanılır?

Dünyanın en popüler video içerik platformu olarak tanıdığımız YouTube bu sefer oyun sektörüne bomba gibi bir giriş yapıyor. Geçtiğimiz yıllarda bulut tabanlı bir oyun hizmeti sunan YouTube ‘Stadia’ isimli başarısız girişimini gölgede bırakacak yepyeni bir oyun özelliği ile gündeme geliyor.

Bir yandan video izleyip bir yandan oyun oynayabileceğiniz ‘Playables’ , YouTube’un büyüme stratejisinde önemli bir role sahip. Ayrıca Netflix, TikTok ve Amazon’un oyun alanında yaptığı yeniliklere karşı da rekabetçi bir girişim olarak değerlendiriliyor.

Peki, YouTube’da oyun oynamanıza imkân tanıyacak olan ‘Playables’ tam olarak nedir? Hangi cihazlarda nasıl kullanılır? Hangi oyunlar Playables sayesinde YouTube üzerinden oynanabilecek? Bu soruların ve daha fazlasının cevabını sizin için bu yazımızda kaleme aldık!

YouTube Playables Nedir?

YouTube tarafından geliştirilen ‘Playables’ özelliği kullanıcıların yayın sırasında oyun oynayabilmesine imkân tanıyor. Bazı basit oyunlar YouTube deneyiminizi daha eğlenceli bir hale getirmek için kullanılıyor.

Hem mobil hem de masaüstü cihazlarda YouTube üzerinden oynayabileceğiniz bu oyunlar şu an için sınırlı sayıdaki kullanıcıya açılmış durumda.

Henüz test aşamasında olduğunu söyleyebileceğimiz bu özellik kapsamında YouTube Playables’ta yer alan ilk oyun ise Stack Bounce isimli bir top zıplatarak tuğla kırma oyunu.

Playables’tan önce GameSnacks üzerinden oynandığı bilinen bu oynun tercih edilmesi, acaba ‘GameSnacks’teki diğer oyunlar da YouTube üzerinden oynanabilecek mi?’ sorusunu akıllara getiriyor.

Netflix ve TikTok’un oyun sektörüne giriş yapmasının ardından gündeme bomba gibi düşen YouTube Playables aslında YouTube’un bu alandaki ilk girişimi değil.

2021 yılında son verdiği ‘Stadia’ özelliği ile oyun dünyasına ilk adımını atan YouTube’un bu seferki hedefi ‘Kolayca paylaşılabilir oyunlar’ olarak tanımlanıyor.

YouTube Playables Nasıl Kullanılır?