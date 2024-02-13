YouTube Premium Öğrenci Üyeliği Nasıl Alınır?

YouTube Premium öğrenci üyeliği, daha uygun fiyat karşılığında platformun sunduğu avantajlardan yararlanılmasını sağlıyor ancak isminden de anlaşılacağı üzere bu abonelik planının bir şartı bulunuyor.

Bu şartı karşılayan kişiler diğer planlara kıyasla daha düşük bir fiyata Premium'a abone olabiliyor ve reklamsız YouTube deneyimi dahil olmak üzere birçok avantaja kavuşuyor. Bu rehberde YouTube Premium öğrenci planı nasıl alınır sorusu dahil olmak üzere merak edilen birçok soruyu cevaplayacağız.

YouTube Premium Öğrenci Üyeliği Fiyatı Ne Kadar?

YouTube Premium öğrenci planı için 2024 itibarıyla aylık 37,99 TL fiyat belirlendi. Bireysel abonelik planı ise aylık 57,99 TL fiyata sahip. Platform tarafından sunulan ve yalnızca yeni üyelerin yararlanabildiği 1 aylık ücretsiz deneme sürümü de mevcut.

YouTube Premium Öğrenci Üyeliği Şartları Neler?

Popüler video paylaşım hizmetinin öğrenci üyeliğinden yararlanmak için yükseköğrenim kurumunda öğrenci olmak gerekiyor. Eğer bu şartı karşılıyorsanız aşağıda yer alan adımları uygulamaya başlayabilirsiniz.

YouTube Premium Öğrenci Üyeliği Alma Adımları

YouTube Premium sayfasını ziyaret edin.

ziyaret edin. Sağ üst köşede bulunan "Oturum aç" butonuna basın.

Hesabınıza giriş yapın.

"YouTube Premium üyesi olun" butonuna tıklayın.

"Öğrenci" seçeneğini seçin.

"Onayla" butonuna basın.

"Devam" seçeneğini seçin.

Formu doldurun.

"Öğrencilik Durumumu Doğrula" butonuna tıklayın.

Bu adımları YouTube uygulaması üzerinden de tamamlayabilirsiniz.

İlk olarak YouTube Premium resmî web sayfasını ziyaret edin. Oturum açık değilse "Oturum aç" butonuna tıklayın ve üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın. Bir sonraki adımda "YouTube Premium üyesi olun" butonuna tıklayın.

Açılan pencerede "Bireysel", "Aile" ve "Öğrenci" abonelik planlarını göreceksiniz. Bunlar arasından "Öğrenci" seçeneğini seçin ve ardından "Onayla" butonuna basın.

"Onayla" butonuna tıkladıktan sonra öğrencilik durumunuzun doğrulanması için SheerID'ye yönlendirileceğine dair bir uyarı penceresi açılacak. "Devam" seçeneğini seçerek bir sonraki adıma geçin.

Açılan sayfada bir form göreceksiniz. Bu formu doldurup "Öğrencilik Durumumu Doğrula" butonuna basın. Ekranda yer alan adımları uygulayarak üyelik alma işlemini tamamlayabilirsiniz.

Bu rehberde YouTube Premium öğrenci planı alma işlemi dahil olmak üzere merak edilen birçok soruyu cevapladık. Söz konusu üyelik ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.