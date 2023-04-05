Video Paylaşım Hizmeti YouTube Ne Kadar İnternet Yer?

YouTube ne kadar internet yer sorusunun yanıtı, popüler video paylaşım hizmetini kullanan çoğu kişi tarafından oldukça merak ediliyor. Bu yazıda YouTube'un internet kullanımına dair merak edilen soruyu cevaplayacağız.

En iyi video yükleme siteleri arasında yer alan YouTube üzerinden ister kanalınıza çeşitli videolar ekleyebilir isterseniz başka kullanıcılar tarafından yüklenen videoları izleyebilirsiniz. Peki, Bilimden teknolojiye kadar çeşitli konularda çok fazla sayıda videonun yer aldığı YouTube ne kadar internet tüketir?

YouTube Ne Kadar İnternet Yer?

144p çözünürlükte saatte yaklaşık 100 MB

saatte yaklaşık 100 MB 240p çözünürlükte saatte yaklaşık 300 MB

saatte yaklaşık 300 MB 360p çözünürlükte saatte yaklaşık 700 MB

saatte yaklaşık 700 MB 480p çözünürlükte saatte yaklaşık 1 GB

saatte yaklaşık 1 GB 720p (HD) çözünürlükte saatte yaklaşık 2.5 GB

saatte yaklaşık 2.5 GB 1080p (Full HD) çözünürlükte saatte yaklaşık 4 GB

saatte yaklaşık 4 GB 2160p (4K) çözünürlükte saatte yaklaşık 7 GB

Milyonlarca kişi tarafından kullanılan YouTube'un internet harcaması seçilen çözünürlüğe bağlıdır. Ne kadar yüksek çözünürlük seçerseniz o kadar fazla veri tüketilir. Çözünürlüğün yanı sıra video uzunluğu da önemlidir. Peki, YouTube saatte kaç MB yer?

En düşük çözünürlük seçeneği olan 144p, saatte yaklaşık olarak 100 MB veri tüketiyor. YouTube üzerinden 240p çözünürlüğünde bir video izlemek yaklaşık olarak 300 MB veri tüketilmesine neden oluyor.

Videoları 360p çözünürlükte izlemek, saatte 700 MB civarında bir internet tüketimine neden olacaktır. Biraz daha iyi görüntü deneyimi sunan 480p çözünürlük ise saatte 1 GB civarında veri tüketiyor.

YouTube'da HD olarak da bilinen 720p çözünürlüğündeki videolar saatte yaklaşık olarak 2.5 GB boyutunda veri tüketimine yol açıyor. 1080p çözünürlükte yani Full HD video izlemek saatte 4 GB civarında internet harcıyor.

YouTube İnternet Kullanımı Nasıl Azaltılır?

Video çözünürlüğünü değiştirin.

Otomatik oynatmayı kapatın.

YouTube Premium'u deneyin.

Video Çözünürlüğünü Değiştirin

İnternet kullanımını azaltmak için uygulayabileceğiniz en pratik yöntem video kalitesini düşürmektir. Yukarıda da belirttiğimiz üzere daha düşük çözünürlükler daha az internet harcar. Video oynatıcısı üzerinden çözünürlüğü değiştirebilirsiniz.

Otomatik Oynatmayı Kapatın

Popüler platformda otomatik video oynatma özelliği bulunuyor. Bu özellik, bir video bittiğinde otomatik olarak sıradaki videonun açılmasını sağlıyor. Dolayısıyla otomatik oynatma özelliğini devre dışı bırakarak internet kullanımını azaltabilirsiniz.

Youtube Premium'u Deneyin

YouTube Premium'un özellikleri arasında internet bağlantısı olmadan video izlenebilmesini sağlayan bir özellik bulunuyor. Ev internetine bağlıyken videoları cihazınıza indirebilir ve daha sonra izleyebilirsiniz. Böylelikle veri tasarrufu yapabilirsiniz.

Bu yazıda YouTube ne kadar internet yer sorusunu yanıtladık ve internet kullanımını azaltmaya yönelik uygulanabilecek yöntemleri sıraladık. YouTube'un veri kullanımı ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.