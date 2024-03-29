ReVanced Extended APK, kullanıcıların Youtube videolarındaki reklamları engellemesine ve yüksek çözünürlükte video indirmesine olanak tanıyor.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

ReVanced Extended APK, akıllı telefonlarınızda reklamsız Youtube izleme deneyimi yaşayabileceğiniz bir yayın uygulamasıdır. Bu uygulama içerisinde Youtube'un geliştirilmiş sürümünü deneyimleyebilir ve hiç reklam izlemeden videoları izleyebilirsiniz. Kullanıcılara varsayılan Youtube özelliklerinin neredeyse tümünü sunan ReVanced APK, daha sadeleştirilmiş bir yapıda kullanıcılara sunuluyor.

Youtube ReVanced APK, sadece reklamları engellemekle kalmıyor aynı zamanda videolardaki sponsorlu içerikleri de engelliyor. Son zamanlardaki sponsorlu içeriklerin artışıyla birlikte videoların bazı kısımları sponsorlara ayrılabiliyor. Bu uygulama sayesinde de sponsorlu içerikleri hızlıca tespit edebilir ve izlemek istemediğiniz kısımları rahatlıkla geçebilirsiniz.

ReVanced Extended APK İndir

Reklamları engelleyebildiğiniz gibi, istediğiz kanalların reklamlarını da açabilirsiniz. Desteklemek istediğiniz kanalları seçerek, engellenenler listesinden o reklamı kaldırabilirsiniz.

ReVanced Extended APK'nın en büyük özelliklerinden birisi, 60 FPS 4K'ya kadar video indirebilme olanağı sunmasıdır. Bu sayede istediğiniz videoyu indirebilir ve farklı çözünürlük seçeneklerini seçebilirsiniz. Video indirmenin en kısa yolu olan ReVanced uygulamasını kullanmak için öncelikle MicroG uygulamasını indirmelisiniz. İki uygulama arasında bağlantılar kurarak, Google hesabınızı ReVanced'a aktarabilir ve Youtube'da izlediğiniz kanalları kolaylıkla görüntüleyebilirsiniz.

Evet, siz de videolardaki reklamları indirmek ve yüksek çözünürlükte videolar indirmek istiyorsanız, ReVanced Extended APK'yı indirebilirsiniz.

ReVanced Extended Uygulaması Öne Çıkan Özellikleri

Youtube uygulamasının geliştirilmiş sürümü

Reklam engelleme

Sponsorlu içerikleri otomatik geçme

60 FPS 4K'ya kadar video indirme

Kapsamlı çözünürlük seçme

Küçük pencerede video izleme

Youtube Vanced APK İndir