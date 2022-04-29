YouTube Altyazı İndirme Nasıl Yapılır?

YouTube üzerinden izlediğiniz videoların SRT formatlı altyazılarını bilgisayarınıza indirerek videoları daha kolay ve anlaşılır bir şekilde izlemek isterseniz kullanabileceğiniz pek çok altyazı indirme yöntemi var ve bu rehberimizde sizlere bu yöntemlerden biraz bahsedeceğiz. Eğer adım adım takip edecek olursanız bundan sonra tüm videoların altyazılarını kolayca indirebilirsiniz. Lakin tüm videoların içinde altyazı olmayabileceğini de dikkate almanızı öneriyorum, zira pek çok video yükleyen kişi maalesef altyazılar eklemeyi pek sevmiyor.

Dilerseniz lafı çok fazla uzatmadan hemen YouTube altyazılarını indirmeye başlayalım.

YouTube Videolarındaki Altyazıları İndirme Nasıl Yapılır?

KeepSubs Yöntemiyle YouTube Altyazı İndirme

Google2SRT Kullanarak Altyazı İndirme

Manuel YouTube Altyazılarını Bulma

KeepSubs Yöntemiyle YouTube Altyazı İndirme

KeepSubs web servisini kullanmak için ilk olarak uygulamaya giriş yapmanız gerekiyor.

Servise giriş yaptıktan sonra altyazısını indirmek istediğiniz YouTube videosunun adresini girmeli ve ardından yanında yer alan ' Download' butonuna basmalısınız.

ve ardından yanında yer alan ' butonuna basmalısınız. Butona tıkladıktan sonra karşınıza altyazı seçenekleri çıkacaktır.

Altyazıları indirdikten sonra video izleme programlarını kullanarak hiç zorlanmadan videolarınızla birlikte altyazıların da çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Google2SRT Kullanarak Altyazı İndirme

Programı açtıktan sonra karşınıza çıkan basit arayüzde ilk olarak ' Google Subtitles' ın karşısındaki boş alana YouTube videosunun linkini yapıştırın.

ın karşısındaki boş alana YouTube videosunun linkini yapıştırın. Ardından ' Read' butonuna basarak altyazıların tespit edilmesini sağlayın.

butonuna basarak altyazıların tespit edilmesini sağlayın. Altyazılar bulunduktan sonra altta yer alan ' Tracks' kısmından indirmek istediğiniz altyazıyı seçebilirsiniz.

kısmından indirmek istediğiniz altyazıyı seçebilirsiniz. 'SRT subtitles' kısmından altyazının kaydedileceği klasör ve dosya adını da belirleyebiliyorsunuz.

kısmından altyazının kaydedileceği klasör ve dosya adını da belirleyebiliyorsunuz. Seçiminizi yaptıktan sonra 'Go!' butonuna basarak SRT dosyasının indirilmesini tamamlayabilirsiniz.

Manuel YouTube Altyazılarını Bulma

YouTube'u HTML5 sürümü üzerinden kullanıyorsanız deneyebileceğiniz son bir yöntem mevcut.

üzerinden kullanıyorsanız deneyebileceğiniz son bir yöntem mevcut. Bu yöntem için videonuz tarayıcıda oynatılırken, o sayfada klavyenizden F12 butonuna basmanız gerekiyor (Chrome tabanlı web tarayıcılar için).

Açılan ekranda yer alan ' Network' sekmesine tıkladıktan sonra hemen altındaki filtreleme logosuna tıklayın.

sekmesine tıkladıktan sonra hemen altındaki tıklayın. Ardından arama kısmına ' timed' yazın.

yazın. Hemen altta ' timedtext ?...' şeklinde devam eden adres dikkatinizi çekecektir.

?...' şeklinde devam eden adres dikkatinizi çekecektir. Çıkan bu adrese sağ tıkladıktan sonra menüde yer alan ' Open link in new tab' seçeneğine tıklayın.

seçeneğine tıklayın. Yeni açılan sekmede XML kodlamasının içerisinde altyazıları görebilirsiniz.

YouTube altyazılarını indirmek farkedebileceğiniz gibi oldukça kolay. Dilerseniz YouTube uygulamalarına videolar izleyebilmek için aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.