Yüklü ses çıkış aygıtı yok hatası aldığınızda bilgisayarınızdan ses gelmeyecektir. Ola ki bir donanım sorununuz yoksa yani ses kartı veya hoparlörünüzde bir sorun yoksa bu sorun yazılımsal olarak gidirilebilir. Birçok Windows kullanıcısı bu hatayı aldıkları zaman sıkıcı bir problemle karşılaşmaktadır. Yüklü ses çıkışı yok hatasını gidermenin birden fazla yolu vardır.

Yüklü ses çıkışı yok hatası Windows güncellemelerinden ya da ses sürücülerinden kaynaklı olabiliyor. Bu içeriğimizde Windows yüklü ses çıkışı yok hatasının çözümlerini inceleyeceğiz. Bu çözümler neler? Gelin birlikte bakalım.

Yüklü Ses Çıkış Aygıtı Yok Sorunu Nasıl Çözülür?

Windows güncelleştirmeleri yapmak.

Ses sürücülerini güncelleştirmek.

Ses sürücülerini silip yüklemek.

Donanım taraması yapmak.

Windows Güncellemeleri Nasıl Yapılır?

Cihazınızın başlat seçeneğine gelin.

Ayarlar simgesine tıklayın.

Güncelleştirme ve Güvenlik butonuna tıklayın.

butonuna tıklayın. Sol tarafta bulunan; "Windows Update" seçeneğine tıklayın.

seçeneğine tıklayın. Güncelleştirmeleri denetle butonuna tıklayın.

Yeni bir güncelleme aldıysanız yükleyin.

aldıysanız yükleyin. Bilgisayarınızı yeniden başlatın ki her zaman güncellemeler tam çalışmayabilir.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Windows Ses Sürücüleri Nasıl Güncellenir?

Bilgisayarınızdaki arama kısmına; "Aygıt Yöneticisi" yazın.

"Ses, video oyun denetleyici" kısmına gelin.

kısmına gelin. Ses kartınızın üzerine sağ tıklayın.

Sürücüyü güncelleştir seçeneğine tıklayın.

Açılan pencereden; "Sürücüleri otomatik olarak ara" seçeneğine tıklayın.

seçeneğine tıklayın. Ses sürücüleri güncelleştirilmiş olacaktır.

Windows Ses Sürücülerini Silip Yükleme İşlemi Nasıl Yapılır?

Başlat seçeneğinin üstüne sağ tıklayın.

Aygıt Yöneticisi'ni seçin.

seçin. "Ses, video oyun denetleyici" kısmına gelin.

Problem olan ses aygıtınıza sağ tık yapın.

"Cihazı kaldır" seçeneğine tıklayın.

seçeneğine tıklayın. Cihazınızı yeniden başlatın.

Yukarıda gösterilen şekilde Windows güncellemeleri kontrol edin ve yükleyin.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Donanım Taraması Nasıl Yapılır?

BurnInTest programınızı cihazınıza kurun.

Programı açın.

"Current configuration" seçeneğini seçin.

seçeneğini seçin. Go butonuna tıklayın.

Tüm donanımlarınız test edilecek.

Eğer ses kartı veya hoparlörde bir sıkıntı varsa buradan görebilirsiniz.

veya bir sıkıntı varsa buradan görebilirsiniz. İşlem tamamlanmış olacaktır.

Donanımsal sıkıntılar ne yazık ki yazılımlar ile çözülememektedir. Eğer donanımsal bir test yaptığınızda hata alıyorsanız donanımınızı yenilemeniz gerekmektedir.

Bu içeriğimizde "Yüklü ses çıkış aygıtı yok" hatası nasıl giderilir, neler yapmak gerekir? Öğrenmiş olduk. Sizler bu hatayı gidermek için neler yapıyorsunuz, hangi programları kullanıyorsunuz? Yorumlarda bizler ile paylaşmayı unutmayın.