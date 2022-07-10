Birçok Windows kullanıcısının bir yükleme yaparken karşılaştığı sorunlardan biri de "Windows Bu Diske Yüklenemez" hatasıdır. Aslında bu hata genel bir başlıktır çünkü altında birden çok neden yatabilir.

"Windows Bu Diske Yüklenemez" hatasının çözülmesi için birden fazla yol bulunmakta kimileri program ile kimileri programsız bir şekilde. Gelin birlikte "Windows Bu Diske Yüklenemez" hatasının çözümlerine bakalım.

Windows Bu Diske Yüklenemez Hatası Nasıl Çözülür?

Windows Bu Diske Yüklenemez hatasının birden fazla nedeni olduğunu bahsetmiştik bunları aşağıda bulabilir ve hangi hata ile karşılaşıyorsanız ona göre çözümlerine bakabilirsiniz.

Disk bir süre sonra bozulabilir.

Seçilen diskte MBR bölüm tablosu var.

Seçilen disk GPT bölümü stilinde hatası.

Bu bilgisayarın donanımı bu diske önyükleme yapmayı desteklemeyebilir.

Windows dinamik diske yüklenemiyor.

Windows NFTS olarak biçimlendirilen bir bölüme yüklenmelidir.

Disk Bir Süre Sonra Bozulabilir Hatası

Yükleme işleminde böyle bir hata alıyorsanız yapmanız gereken işlemi durdurmak ve verilerinizi yedeklemektir. Burada disk ömrünün dolduğunu size söylemektedir, yeni bir disk alarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Ancak yine de "Windows Bu Diske Yüklenemez Disk bir süre sonra bozulabilir" hatasına devam etmek istiyorsanız cihazınızın BIOS ayarlarınıdan S.M.A.R.T ayarlarını kapatmayı deneyin.

Seçilen Diskte MBR Bölüm Tablosu Var Hatası

Bilgisayarınızdan herhangi bir klasörü açın.

Sol tarafta bulunan; "Bu bilgisayar" seçeneğine sağ tıklayın.

Yönet seçeneğine tıklayın.

Bilgisayar Yönetimi karşınıza çıkacaktır.

Depolama sekmesine tıklayın.

Disk yönetimine tıklayın.

MBR diskini temizleyin.

MBR diskine sağ tıklayın.

GPT Diskine dönüştür seçeneğine tıklayın.

Yükleme işleminizi yeniden başlatın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Seçilen Disk GPT Bölümü Stilinde Hatası

Bilgisayarınızdan herhangi bir klasörü açın.

Sol tarafta bulunan; "Bu bilgisayar" seçeneğine sağ tıklayın.

Yönet seçeneğine tıklayın.

Bilgisayar Yönetimi karşınıza çıkacaktır.

Depolama sekmesine tıklayın.

Disk yönetimine tıklayın.

GPT diski üzerine gelip sağ tıklayın.

"MBR Diskine Dönüştür" seçeneğine tıklayın.

seçeneğine tıklayın. Yükleme işlemini yeniden başlatın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Bu Bilgisayarın Donanımı Bu Diske Önyükleme Yapmayı Desteklemeyebilir Hatası

Cihazınızın BIOS ayarlarına gidin.

BIOS ayarlarını sıfırlayın.

Aynı hatayı alıyorsanız BIOS modunu ACHI veya IDE olarak değiştirmeyi deneyin.

veya olarak değiştirmeyi deneyin. Yükleme işlemini yeniden başlatın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Windows Dinamik Diske Yüklenemiyor Hatası

Bilgisayarınızda bulunan arama kısmına gelin.

Komut istemi yazın ve uygulamayı açın.

Komut istemi içerisine diskpart yazın.

yazın. Daha sonra list disk yazın.

yazın. Disk numaralarınızı not alın eksik diskler M0, M1 ve 0, 1, 2 gibi numaralandırılmış olacaktır.

seleck disk 0 yazın.

yazın. online yazın.

yazın. Bu işlemleri yaparken Enter tuşuna basmayı unutmayın yoksa işlem olmayacaktır.

Yükleme işlemini yeniden başlatın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Windows NFTS Olarak Biçimlendirilen Bir Bölüme Yüklenmelidir Hatası

MiniTool Partition Wizard Home Free Edition programını cihazınıza kurun.

Free Edition programını cihazınıza kurun. Programı kurduktan sonra yüklemek istediğiniz bölmeyi seçin.

NFTS olarak biçimlendirin.

Yükleme işlemini yeniden başlatın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Bu içeriğimizde birçok kullanıcının karşılaştığı Windows Bu Diske Yüklenemez Hatası'nın çözümlerini inceledik. Sizler daha önce bu hata ile karşılaştınız mı, eğer karşılaştıysanız neler yaptınız? Yorumlarda görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.