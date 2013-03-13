BurnInTest, bilgisayarınızın donanım güvenilirliğini kontrol edebileceğiniz ve Windows stabilite testi yapmanıza yarayan başarılı bir uygulamadır.

Can Çevrim - 10 YIL ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bilgisayarınızda oluşabilecek herhangi bir donanımsal hata ilerleyen zamanlarda maddi olarak canınızı bir hayli yakabilir. BurnInTest ile donanımsal olarak oluşabilecek sorunları önceden kestirerek bu sorunlarla ilgili önlemler alabilir ve doğal olarak bilgisayarınızı koruyabilirsiniz.

BurnInTest bir bilgisayarın aynı anda hem dayanıklılık hem de güvenilirliğini test etmek için gerekli bütün testleri bir arada uygulayan kolay kullanımlı bir yazılımdır.

Bilgisayarınızın donanımsal parçalarıyla ilgili yapılan her test sonucu kendi kategorisi altında listelenerek size bildirilir. Bu şekilde herhangi bir donanımınızda bir sıkıntı varsa kolayca anlayabilirsiniz. BurnInTest ile donanımsal hataların önüne geçebilir, bilgisayarınızı koruyabilir ve aynı anda Windows işletim sisteminizi stabil bir şekilde kullanabilirsiniz.