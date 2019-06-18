Yüz İfadelerinin (Emojilerin) Kullanımının 5 Bilimsel Yararı

İlk ifadenin ne olduğunu ve ne zaman kullanıldığını biliyor musunuz? “:-)” yüz ifadesinin ilk kullanımı, Scott Fahlman’ın Carnegie Mellon Üniversitesi bilgisayar uzmanları için bir mesaj panosunda şaka amaçlı kullanılmasını önerdiği 1982 yılına dayanıyor. İşte internete tebessüm etmeyi öğreten o mesaj:

Şaka belirteçleri için aşağıdaki karakterleri öneriyorum: “:-)” Yandan okuyunuz.

Yüz ifadeleri günümüzde çok daha büyük bir rol oynuyor. Sosyal medya büyüdükçe ve karakter sınırlamaları arttıkça duyguların ifade edilişi de bir noktada kısıtlanmış oluyor ancak yüz ifadeleri sayesinde kişilere anlık hislerimizi fazla karakter kullanmadan aktarabiliyoruz.

Yüz ifadelerinin markanızın sosyal medya hesaplarının tonuna yakışıp yakışmadığından hala emin değilseniz, yüz ifadelerini kullanmanın sizi sıcakkanlı göstereceğini, sosyal medyada popülerliğinizi artırdığını söyleyen beş gerçek bilimsel araştırmayı okumaya başlayabilirsiniz.

1. Sosyal Medyadaki Popülerliğinizi Artırıyorlar

Cambridge Üniversitesi’nden Simo Tchokni ve meslektaşları, etkili sosyal medya kullanımının püf noktalarını belirlemek için takipçi sayısı gibi çeşitli ölçütler kullandı. İfadeler, ortak bir etkendi.

Yüz ifadeleri, yüksek performansın elde edilmesini sağladı. Yüz ifadelerinin kullanımı ve sosyal bir güç kazanmak arasında güçlü bir bağ olduğunu öne sürdü. Sosyal medyada güçlü bir konumda olan kullanıcılar, yüz ifadesini sıkça kullanma eğilimindedir.

2. Onları Gerçek İnsan Yüzü Olarak Kabulleniyoruz

Takipçileriniz ve hayranlarınız ile yüz yüze konuşmak isterseniz, işte size iyi bir haber: Yüz ifadeleri, bunu sağlamanın en iyi yolu!

Bilim insanları, çevrimiçi olarak gülen bir yüze baktığımızda, beynin gerçek bir insan yüzüne bakıyormuşuz gibi algıladığını keşfetti. Bu sadece soldan sağa doğru kullanılan yüz ifadelerinde geçerli oluyor. :-) olarak değil de (-: olarak kullanırsanız, muhtemelen umulanın tam tersinde bir şeyle karşılaşacaksınızdır.

3. İşler için de Kullanılabilir

Yüz ifadelerinin iş yeri iletişimi için pek profesyonel olmadığını duymuş olabilirsiniz. Bu, bazı endüstrilerde halen geçerli olabilir ama yüz ifadeleri giderek daha da çok kullanılmaya başlıyor. İş ile ilgili gönderilen bir e-postada dahi kullanıldığına şahit olabilirsiniz.

Bir araştırmada, iş ile ilişkili e-posta alan kullanıcıların yüz ifadelerini nasıl algıladıkları test edildi. Araştırmacılar, bir gruba iki tür e-posta gönderdi; biri yılışık mesajdan oluşuyorken biri de iş görüşmesi ile ilgili bir mesajdan ibaretti. E-postaların her birine bazı yüz ifadeleri eklendi.

Araştırmacılar, yüz ifadesi kullanılan kurgusal her iki e-postanın da normal bir e-postaya kıyasla çok daha fazla ilgi gördüğünü keşfetti.

4. Sert Eleştirileri Yumuşatır

İyi bir eleştiriniz veya geri bildiriminiz mi var? Yüz ifadelerini kullanarak eleştirinin dostça olduğunu karşıdaki kişiye hissettirebilirsiniz.

İş yeri iletişimi üzerine yapılan araştırmalar, olumsuz eleştirilerin olumlu yüz ifadeleriyle gönderildiğinde, çalışanların daha iyi hissetme ihtimalinin yüksek olduğunu ve kendilerinden istenen değişiklikleri yapma ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösterdi.

Elbette ki olumsuz eleştirilerde yüz ifadelerinin kullanılmasının bazı durumlarda ters etki oluşturabileceğini aklınızdan çıkarmamalısınız.

5. Daha Samimi, Daha Yetenekli Görünmenizi Sağlar

Çevrimiçi ortamlarda daha akıllı, daha samimi, daha yetenekli görünmenin anahtarı, yüz ifadeleri olabilir.

Katılımcılar, yüz ifadelerini kullanmayı tercih eden sağlık uzmanları ve yüz ifadelerini kullanmaktan kaçınan film uzmanları ile bir sohbet gerçekleştirdi. Bu çalışmada, katılımcılar yüz ifadelerini kullanarak iletişim kurduklarında her iki konunun uzmanları da daha dostça bir tavır sergilemiştir.

Bu çalışma aynı zamanda yüz ifadelerinin harika bir özelliğine daha dikkat çekti: Yüz ifadeleri, ne okuduğunuzu daha kolay hatırlamanıza yardımcı olabilir!