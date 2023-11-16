Verimliliğinizi Artıracak Yapay Zeka Araçları

İş dünyasında kullanılan yapay zekâ araçlarının sayısı gün geçtikçe artıyor. Önemli ölçüde zaman ve iş gücü tasarrufu elde etmenizi sağlayacak yapay zekâ araçları verimlilik ve üretkenliği olumlu yönde etkiliyor.

Bu yazımızda daha kısa sürede daha çok işi daha verimli bir şekilde halletmenize imkân tanıyan, yani işinizi kolaylaştıran favori yapay zeka araçlarını sizin için sıraladık. İşte size hız kazandıran, verimli çalışmak için kullanabileceğiniz 6 farklı AI aracı!

Verimliliği Artırmak İçin Kullanabileceğiniz Yapay Zeka Araçları

Merlin

Tinywow

Notion AI

Personal AI

Asena AI

Scalenut

1. Merlin

İş dünyasında ve günlük hayatta zaman kazandıran yapay zekâ çözümlerinden birisi: ‘Merlin‘ isimli bir eklenti. Tarayıcınıza kurduktan sonra üstüne tıklayarak eklenti ile ilgili ayarlara ulaşabiliyorsunuz.

Kayıt işlemini gerçekleştirdikten sonra bu eklentiyi kullanabiliyorsunuz. Merlin’in ayarlar menüsünde birçok farklı seçenek sunuluyor.

Yararlanmasını istediğiniz yapay zekâ aracı (ChatGPT, Claude vb.), çıktının dili gibi çeşitli konularda kendinize özel seçimler oluşturabiliyorsunuz.

Yapacağınız işlem doğrultusunda video özetleme, metin çevirisi, içerik üretimi, kod yazma gibi özelleştirilmiş alanlara uygun ayarları da kendiniz belirleyebiliyorsunuz.

Farklı sitelerde gezinirken özetini çıkarmak, çevirisini yaptırmak veya farklı bir işlem gerçekleştirmek istediğiniz linki Merlin’e kopyalayıp ilgili işlemi başlatmanız yeterli.

Örneğin, bir YouTube videosunda anlatılan bilgileri Merlin sizin için özetleyebiliyor. Bu da aradığınız bilgilere ulaşmak için dakikalarca video izleme gerekliliğini ortadan kaldırıyor. Bu tarz kolaylıklar sağlayan Merlin, iş hayatında size ciddi anlamda vakit kazandırabilecek bir yapay zekâ aracı.

2. Tinywow

Bilgisayarınıza veya mobil cihazlarınıza uygulama olarak indirebileceğiniz bu yapay zekâ aracı çok farklı seçenekler sunuyor. Web sitesine giriş yaptığınızda PDF, görüntü, video, dosya, yapay zeka içerik araçları gibi çeşitli menüler karşınıza çıkıyor.

PDF tools menüsüne girdiğinizde birçok seçenek olduğunu göreceksiniz. PDF dosyalarınızı bu araçları kullanarak düzenleyebilir, sıkıştırabilir, arka plan değişikliği yapabilir, JPEG gibi farklı formatlara dönüştürebilir, birleştirebilir ve birbirinden ayırarak yeni PDF’ler haline getirebilirsiniz.

ImageTools bölümüne gittiğimizde ise ilk olarak bir adet yapay zeka görsel üretme aracının bizi karşıladığını görüyoruz. Bunun yanında arka plan silme, dosya dönüştürme, görüntüden yazı oluşturma, profil fotoğrafı düzenleyici, dosya boyutu düşürücü gibi araçlar karşımıza çıkıyor.

Ek olarak renklendirme, kesme, biçimlendirme, buğulandırma ve hatta resimden insan silme işlemleri için de ayrı ayrı seçenekler tanımlanmış durumda. Daha birçok görsel düzenleme özelliğine bu menüden ulaşabiliyorsunuz.

Video araçlarında da seçenekler tıpkı görsel araçlarında olduğu gibi son derece geniş. Instagram ve TikTok’tan video indirmeden tutun da ses’ten yazı üretme, video boyutu küçültme, format değiştirme, videodan ses çıkarma, transkript oluşturma gibi birçok işlem tek menü üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Metin bölümünde essay’den YouTube açıklamalarına kadar farklı içerik türlerini yazmanızı sağlayacak araçlar mevcut. Ayrıca grammer düzenleyici, içerik geliştirici, hikaye oluşturucu gibi alternatifler de yer alıyor. Bu kısımda Instagram captionlarını bile oluşturabilirsiniz. Sahip olduğunuz metinler üzerinde çok sayıda işlem yapabilirsiniz.

Dosya kategorisinde de farklı formattaki dosyalar için çok sayıda düzenleme aracı bulunuyor. Bu işlemlerin tamamını tek bir yapay zeka aracı üzerinden yapabiliyor olmak verimliliği ve üretkenliği arttırmak açısından son derece etkili.

3. Notion AI

Notion AI bilgisayara ve mobil aygıtlara uygulama olarak indirilebiliyor. Aynı zamanda tarayıcıya da eklenti olarak işlenebiliyor. Farklı sektörler için yapay zeka çözümleri sunan bu uygulamanın web sitesine girdiğinizde sol üst köşede sizi ürünlerin, indirme bağlantılarının, çözümlerin, kaynakların ve ücretlendirmenin yer aldığı bir menü karşılıyor.

Çözümler menüsüne göz attığımızda kişisel kullanım, küçük işletme ve büyük işletme çözümlerinin birbirinden ayrıldığını görüyoruz. Ayrıca tasarım, yöneticilik, eğitim gibi iş kollarına göre sınıflandırılmış seçenekler de mevcut. Ekip arkadaşlarınızla birlikte deneyimleyebileceğiniz bu çözümler ile iş hayatında verimliliğinizi arttırabilirsiniz.

4. Personal AI

İş dünyasına fayda sağlamak amacıyla tasarlanan Personal AI, kullanıcılarına zaman kazandıran yapay zeka araçları arasında yer alıyor. Sizinle ilgili gereken tüm bilgilere sahip bir asistan olarak kullanabileceğiniz bu araç müşterilerinizden iş ortaklarınıza, iş dünyasında muhatap olmanız gereken herkesle daha verimli ve etik diyaloglar gerçekleştirmenize yardımcı oluyor.

Aynı zamanda kişisel takviminizi kontrol ederek sizin için çeşitli hatırlatıcılar ve yapılacaklar listesi gibi ek dökümanlar hazırlıyor. Gün içinde iş yükünüzü hafifletecek bir asistan işlevi gören Personal AI insan davranışlarını taklit eden bir formata sahip.

5. Asana AI

Takım çalışmasını daha verimli hale getirmek üzere geliştirilen bu uygulama hem mobilde hem de WEB’de kullanılabiliyor. Görev dağılımlarını gerçekleştirme, strateji planlama, kampanya yönetimi, üretkenlik arttırma, istek takibi konularında farklı çözümler sunuyor olması iş hayatında yapay zekâ desteğine ihtiyaç duyanlara önemli avantajlar sağlıyor.

İş dünyasındaki e-posta trafiğine çözüm getiren bu uygulama çalışanların ekip arkadaşları ile tek bir platform üzerinden kolayca koordine olabilmesine imkân tanıyor. Böylece mail ile zaman kaybetmek yerine dosya alışverişleri ve ekip yönetimi çok daha kolay hale geliyor.

6. Scalenut

İçerik ile pazarlama ve içerik yönetimi konusunda destek alabileceğiniz bir uygulama olarak Scalenut karşımıza çıkıyor. Bu araçta farklı endüstrilerin gereksinimlerine uygun içerik pazarlama çözümleri sizleri bekliyor.

Anahtar kelime planlama, içerik oluşturma, optimizasyon sağlama, sonuçları görüntüleyerek markanıza özel rapor çıkarma gibi birçok işlem için Scalenut’tan yararlanabilirsiniz.