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Epic Pen
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Epic Pen

3.5
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5.6 MB
Editör Puanı: 4/5
4

24 Kullanıcı: 4.6/5

4.6
Epic Pen
Epic Pen
Epic Pen

Çizim ve Boyama Programı

Yiğit Ekim Demir Son güncelleme 47 dakika önce

Epic Pen programı, bilgisayarınızda kullanabileceğiniz bir çizim programı ancak pek çok diğer çizim programının aksine direkt olarak Windows üzerinde çizim yapmanıza olanak tanıyor. Kendi arayüzü yerine bilgisayarda o an açık olan herhangi bir programın, dökümanın, masaüstünün ya da başka menülerin üzerinde dilediğiniz gibi çizim yapabiliyor ve böylece başkalarına göstermek istediğiniz yerleri işaretleme gibi işlerinizi direkt olarak çizerek tamamlayabiliyorsunuz.

Çizim için kalem, highlighter gibi araçları barındıran uygulamada aynı zamanda renkleri de kolayca seçebiliyor ve farklı alanları farklı şekillerde boyayabiliyorsunuz. Eğer yanlış boyadığınıza inandığınız bölümler varsa silgi aracı sayesinde bunları silmek ve temizlemek de oldukça kolay.

Çalışması sırasında sistem kaynaklarını verimli bir şekilde kullanan program, herhangi bir yavaşlama ya da soruna da sebep olmuyor. Ayrıca kurulum sırasında herhangi bir özel durum olmadığı için çok hızlı bir şekilde bu adımı atlayabiliyorsunuz.

Ekran üzerindeki çizimleri saklamak ve video yahut resim dosyası olarak kaydetmek isterseniz maalesef programın böyle bir desteği mevcut değil ve başka bir ekran görüntüsü yakalama programı kullanmak gerekiyor. Dolayısıyla bu bakımdan biraz eksik olduğunu söyleyebilirim ancak Windows üzerindeki çizimleri yapmak sanıyorum ki pek çok kullanıcı için yeterli olacaktır.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
284 / 133,583
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
Epic Pen

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