Epic Pen3.5
Çizim ve Boyama Programı
Epic Pen programı, bilgisayarınızda kullanabileceğiniz bir çizim programı ancak pek çok diğer çizim programının aksine direkt olarak Windows üzerinde çizim yapmanıza olanak tanıyor. Kendi arayüzü yerine bilgisayarda o an açık olan herhangi bir programın, dökümanın, masaüstünün ya da başka menülerin üzerinde dilediğiniz gibi çizim yapabiliyor ve böylece başkalarına göstermek istediğiniz yerleri işaretleme gibi işlerinizi direkt olarak çizerek tamamlayabiliyorsunuz.
Çizim için kalem, highlighter gibi araçları barındıran uygulamada aynı zamanda renkleri de kolayca seçebiliyor ve farklı alanları farklı şekillerde boyayabiliyorsunuz. Eğer yanlış boyadığınıza inandığınız bölümler varsa silgi aracı sayesinde bunları silmek ve temizlemek de oldukça kolay.
Çalışması sırasında sistem kaynaklarını verimli bir şekilde kullanan program, herhangi bir yavaşlama ya da soruna da sebep olmuyor. Ayrıca kurulum sırasında herhangi bir özel durum olmadığı için çok hızlı bir şekilde bu adımı atlayabiliyorsunuz.
Ekran üzerindeki çizimleri saklamak ve video yahut resim dosyası olarak kaydetmek isterseniz maalesef programın böyle bir desteği mevcut değil ve başka bir ekran görüntüsü yakalama programı kullanmak gerekiyor. Dolayısıyla bu bakımdan biraz eksik olduğunu söyleyebilirim ancak Windows üzerindeki çizimleri yapmak sanıyorum ki pek çok kullanıcı için yeterli olacaktır.
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Epic Pen için zeynep karataş dedi ki;
iyi
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Epic Pen için zeynep karataş dedi ki;
çok güzel hemen telefonuma indirdim
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4- Epic Pen 3.0 için yağmurrrr dedi ki;
bir türlü yüklenmedi ama çok güzel program....
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Epic Pen 3.0 için Ziyaretçi dedi ki;
çok güzel bir program. akıllı tahtamızda var
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4- Epic Pen 3.0 için EMİRHAN dedi ki;
ÇOK GÜZEL BİR PROGRAM, OKULDA TAHTAMIZDA DA VAR...
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 284 / 133,583
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Epic Pen
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