Glary Utilities bilgisayarınızı korumak, hızlandırmak, tamir etmek için birçok güçlü ve kolay kullanımlı araç içeren ücretsiz bir yazılım. Size ortak sistem çöp dosyalarını temizleme, geçersiz kayıt girdilerinizi kaldırma veya düzenleme ve web gezintilerinizin izlerini yok etme olanağı sağlayan bu ücretsiz araç ile sistem performansınızı hızlı ve basit bir şekilde arttırabilirsiniz.

Tarayıcı eklentilerinizi düzenlemenize ve yönetmenize de olanak sağlayan bu program ile diskinizdeki boş alanın analizini yapabilir, aynı ve benzer dosyaları bularak daha fazla boş alan yaratabilirsiniz. Aynı zamanda sisteminizde yüklü olan programlara ait kabuk uzantılarını görebilir ve düzenleyebilir, önemli dosyalarınızı şifreleyerek izinsiz ulaşım ve kullanımı engelleyebilir, büyük dosyaları düzenlenebilir küçük dosyalara ayırarak daha sonra birleştirebilirsiniz.

İçerisinde onlarca önemli araç barındıran bu sistem programı belleğinizi optimize etme, başlangıçtaki programları düzenleyebilme, bozuk kısayolları tamir etme veya kaldırma, güvenli dosya kaldırma ve boş klasör bulma gibi özellikler de bulunduruyor.

Türkçe dil seçeneğine sahip olan Glary Utilities tarayıcı temizliği düzenlemesi seçeneğinde şimdilik sadece Internet Explorer'ı destekliyor. Sonuç olarak çok şık ve sade bir arayüz ile karşımıza çıkan program bilgisayarını sürekli olarak ilk günkü gibi temiz ve yüksek performansta tutmak isteyen kullanıcılar için denenmesi gereken, gerekli tüm araçları içinde bulunduran güçlü bir yazılım.

Bu program en iyi ücretsiz Windows programları listesinde yer almaktadır.