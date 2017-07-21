Golden Hour(Android)
Android için Fotoğrafçılık Uygulaması
Golden Hour uygulamasıyla bulunduğunuz konumdaki gündoğumu ve günbatımı saatlerini öğrenebilirsiniz.
Golden Hour uygulamasıyla bulunduğunuz konumdaki gündoğumu ve günbatımı saatlerini Android cihazlarınızdan öğrenebilirsiniz.
Birçok iş için çok amaçlı olarak kullanılabilen Golden Hour uygulamasında, güneş ışığının çeşitli evrelerinin saatlerini ve sürelerini öğrenmeniz oldukça kolay. Bulunduğunuz konumda ya da merak ettiğiniz bir şehirdeki gündoğumu, günbatımı, altın ve mavi saatler, astronomik alacakaranlık gibi birçok evrenin saat kaçta başlayacağını ve biteceğini öğrenebilmeniz mümkün hale geliyor.
Güneş ışığı evrelerinin toplamda ne kadar süreceğini de sizlere sunan Golden Hour uygulaması birçok meslek dalından kullanıcının faydalanabileceği oldukça faydalı bir araç diyebilirim.
Uygulama özellikleri:
- Gündoğumu ve günbatımı zamanını öğrenme,
- Mavi ve altın saatleri bulma,
- Çevrimdışı çalışma,
- Favori şehirlerinizi takip etme,
- Yaklaşan gündoğumu, günbatımı ya da altın saat için bildirim ayarlama.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0 ve üzeri
- Üretici:
- Simplaapliko
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