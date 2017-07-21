?     Geri Bildirim
Golden Hour
TamindirMobilFotoğraf Ve VideoGolden Hour

Golden Hour

(Android)
Golden Hour İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Golden Hour
Golden Hour
Golden Hour
Golden Hour
Golden Hour

Android için Fotoğrafçılık Uygulaması

Volkan Yılmaz Son güncelleme 55 dakika önce

Golden Hour uygulamasıyla bulunduğunuz konumdaki gündoğumu ve günbatımı saatlerini öğrenebilirsiniz.

Golden Hour uygulamasıyla bulunduğunuz konumdaki gündoğumu ve günbatımı saatlerini Android cihazlarınızdan öğrenebilirsiniz.

Birçok iş için çok amaçlı olarak kullanılabilen Golden Hour uygulamasında, güneş ışığının çeşitli evrelerinin saatlerini ve sürelerini öğrenmeniz oldukça kolay. Bulunduğunuz konumda ya da merak ettiğiniz bir şehirdeki gündoğumu, günbatımı, altın ve mavi saatler, astronomik alacakaranlık gibi birçok evrenin saat kaçta başlayacağını ve biteceğini öğrenebilmeniz mümkün hale geliyor.

Güneş ışığı evrelerinin toplamda ne kadar süreceğini de sizlere sunan Golden Hour uygulaması birçok meslek dalından kullanıcının faydalanabileceği oldukça faydalı bir araç diyebilirim.

Uygulama özellikleri:

  • Gündoğumu ve günbatımı zamanını öğrenme,
  • Mavi ve altın saatleri bulma,
  • Çevrimdışı çalışma,
  • Favori şehirlerinizi takip etme,
  • Yaklaşan gündoğumu, günbatımı ya da altın saat için bildirim ayarlama.

Golden Hour için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Simplaapliko
Golden Hour QR Kodu Okutarak İndir

Fotoğraf ve Video Popülerleri

  1. SnapTube
    SnapTubeAndroid için Ücretsiz Video ve Müzik İndirici
  2. TubeMate YouTube Downloader
    TubeMate YouTube DownloaderAndroid İçin YouTube Video İndirme Uygulaması
  3. YouTube
    YouTubeAndroid İçin Resmi YouTube Uygulaması
  4. Retrica
    RetricaAndroid için Fotoğraf Efekt Uygulaması
  5. Koreantürk
    KoreantürkAndroid İçin Kore Dizileri İzleme Uygulaması

Golden Hour Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster