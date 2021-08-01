100 Yıl Yaşamanın Sırrı Ortaya Çıkarıldı

100 yıl yaşamanın sırrı, bilim insanları tarafından açığa çıkarıldı. Yeni yapılan bir araştırma, 100 yıl ve daha da fazla bir ömre sahip olan insanların uzun yaşama nedeninin bağırsak mikrobiyomları olduğu öğrenildi.

Araştırmada 100 yıldan daha fazla yaşamış Japon katılımcılar yer aldı. Araştırmacılar, katılımcıların bağırsağında benzersiz bileşikler üreten ve hatta enfeksiyonlara, çevresel faktörlere karşı kalkan görevi üstlenen farklı bakteri gruplarının olduğunu tespit etti.

İnsanlar, 100 yaşına yaklaştığında büyük bir çoğunlukla yaşa bağlı olarak kronik hastalara karşı daha az duyarlı hale gelir ve bu da bulaşıcı hastalıklarda etkili olabilir. Bilim insanları, uzun yaşamanın sırrının da nadir görülen bakteri gruplarına bağlıyor.

Çoğu insan, uzun bir yaşamın sırrının genlerle alakalı olduğunu düşünür fakat genler, uzun bir ömrün yüzde 30'undan daha azında rol üstleniyor. Bu da besleme, yaşam stili ve bağırsak bakterileri de dahil olmak üzere zamanla değişen birçok faktöre kapıyı sonuna kadar açık bırakıyor.

100 Yıl Yaşamanın Sırrı, İnsan Bağırsağında Gizli

Çalışma, Japonya genelinde ortalama 107 yaşında olan 160 katılımcı sayesinde gerçekleşti. Katılımcıların dışkı örneklerinde yer alan bakteri grupları 80'li yaşların sonlarında olan 112 yaşlı insan ile 47 gencin dışkı örneği ile karşılaştırıldı.

Japonya'da yer alan Keio Üniversitesinden Mikrobiyolog Yuko Sato öncülündeki araştırma ekibi, bağırsak mikrobiyomlarındaki farklılıkları araştırdı.

İtalya'nın Sardinya bölgesindeki 100 yaşını geçmiş insanlar üzerinde gerçekleştirilen önceki araştırmada 100 yaşının üzerinde olan insanların bağırsağında yaşayan mikrobiyotaların gençlere göre daha fazla çeşitlilik gösterdiği bulunmuştu.

Bağırsak mikrobiyomunu incelemenin avantajı, bilim insanlarının diğer insanlarda görülen hastalıkları önlemek ve insan sağlığını korumak için yeni yollar bulabilmesine olanak sağlaması olarak görülüyor.

Hastalıkları önlemede sağladığı fırsat kulağa çok ilgi çekici gelse de bağırsak mikrobiyomu son derece karmaşık ve aynı zamanda son derece hassastır. Önceki araştırmalar, beslenme düzenindeki küçük bir değişikliğin bile bağırsak mikrobiyomlarının hızla değişmesine neden olabileceğini göstermişti.

Çalışmada diyet ve benzeri faktörler göz önünde bulundurulmadı. Bu nedenle benzersiz mikrobiyom türlerine tam olarak hangi faktörlerin katkıda bulunduğunu söylemek mümkün değil.