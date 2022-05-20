19 Mayıs Bayramı GameX'te Kutlandı

Dijital oyun dünyasının en yeni oyunları ve yüzbinleri peşinden sürükleyen fenomen oyuncuları, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı GameX 2022’de sahne aldı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren binlerce oyunseverin akın ettiği fuarın açılış gününde, en yeni dijital oyunlar ilk kez oyun tutkunlarıyla buluştu. Birçok eğlenceli etkinliğe ev sahipliği yapan fuar, 22 Mayıs Pazar gününe kadar sürecek.

Doğu Avrupa, Afrika ve Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetlerin en kapsamlı dijital oyun fuarı olma özelliğini taşıyan ve oyun tutkunlarını bir kez daha buluşturan GameX, Rönesans Fuarcılık tarafından bu yıl 16’ncı kez düzenleniyor. GameX 2022’ye yerli ve yabancı dijital oyun firma ve markaları katılıyor. Muhteşem şovlar eşliğinde, PC ve konsol oyunları, eşsiz simülatör ve VR (Sanal Gerçeklik) deneyimleri, son teknoloji oyuncu ekipmanları, fenomen haline gelmiş Youtuber ve Streamerlar, çarpıcı cosplay etkinlikleri, sayısız ödül ile hediye ürünler, seminerler, paneller ve atölye çalışmaları da GameX 2022 Uluslararası Dijital Oyun Fuarı’nın etkinlikleri arasında yer alıyor.

Oyun Sektörü Her Geçen Gün Büyüyor

Fuarın açılışını Rönesans A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı H. İsmet Göksel ve TÜYAP Fuarcılık Grubu Genel Müdürü İlhan Ersözlü birlikte yaptı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın da coşku ile kutlandığı açılış töreninde bir konuşma yapan Rönesans A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı H. İsmet Göksel, dijital oyun sektörünün Türkiye’de de her yıl artan büyük bir gelişme içinde olduğunu belirterek şu ifadelerde bulundu:

"Sektörümüz gün geçtikçe dünya üzerinde önemli bir potansiyel olmaya başladı. 2021 yılında küresel oyun sektörü 180,3 milyar dolara ulaşarak önceki seneye göre yüzde 1,4'lük bir artış gösterdi. Sektör büyüklüğünün 36,7 milyar dolarla yüzde 20'lik kısmını bilgisayar oyunları oluşturuyor. Bu büyümede pandeminin de etkisi görüldü. Evlere kapanan oyunseverler sektörün devasa büyüklüğe ulaşmasının önünü açtı. GameX 2022’de bu sektörleri oluşturan Türk ve yabancı firmalar bir arada olacak. Bu yıl da çok sayıda yabancı firmayı ağırlıyoruz."

500 Bin TL Ödüllü Yarışmanın Finali GameX’te

Her yıl on binlerce oyun severin katıldığı GameX’e bu yıl aynı zamanda 19 Mayıs 2022 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençleri de buluşturdu. Bölgenin en büyük cosplay yarışmasının ve turnuvalarının da gerçekleşeceği GameX’te ziyaretçiler hem büyük ödül için yarışacak hem de birbirinden renkli görüntülere tanık olacak. 21 Mayıs Cumartesi günü PUBG Mobile standında Aleyna Tilki konserinin gerçekleşeceği GameX 2022’de oyun etkinliklerinin yanı sıra ödüllü turnuvalar, cosplay yarışmaları, konserler ve çok daha fazlası olacak. Ayrıca 500 bin TL ödüllü Türkiye’nin en büyük topluluk turnuvası PUBG Mobile Yükselen Yıldızlar’ın finali de GameX 2022’de düzenlenecek.

Popüler Markalar Bir Arada

GameX 2022’nin katılımcıları arasında PUBG Mobile’ın yapımcısı dünya devi Tencent Games, GameOn ve Tivibu markalarıyla Türk Telekom, finansal çözümler sunan Papara, oyun içi satışlar yapan Oyunfor, blockchain teknolojileri geliştiren Funverse Games, Monster Energy, Arma Computer, Hawk Chair, Almila Oyuncu Odası, Hado ve daha birçok marka bulunuyor.

Game Factory partnerliğinde organize edilen GameX’in iş geliştirme (B2B) alanında ise Google, analitik çözümler sunan Adjust ve oyun sektöründe insan kaynağı hizmeti sağlayan Zindhu HR gibi markalar sponsor olarak yer alıyor. Ayrıca yurt dışından birçok konuşmacının katılacağı GameX iş geliştirme (B2B) alanındaki 3 günlük konferans programında; Oyun Tasarımcıları, Geliştiricileri, Yapım ve Yayıncıları Derneği (OYUNDER) de sektörün geleceğiyle ilgili bir panel düzenleyecek.

Birbirinden eğlenceli aktivitelerin, oyun ve eğlence dünyasının lider firmalarının yer aldığı GameX 2022’ye katılmak isteyenler; hafta içi günlük 20 TL’ye, hafta sonu günlük 25 TL’ye, kombine olarak 4 gün için 70 TL’ye veya VIP kombine olarak 150 TL’ye satışa sunulan biletlerini www.biletino.com ve fuarın açık olduğu günler kapı gişesinden temin edebilecek, fuar ile ilgili tüm detaylara www.gamex.com.tr adresinden ulaşabilecekler.