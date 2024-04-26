Tesla’nın Kaderi Belli Oldu: Otomatik Pilot İncelemesi Son Buldu!

Bir süredir Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, Tesla ile yaşanan 13'ü ölümcül ve ciddi yaralanmalara yol açan yanlış kullanımla ilgili yüzlerce kazayı incelemekle uğraşıyordu.

Daha sonra verdiği karar ile Tesla'nın Otopilot sürücü destek sistemine yönelik olan ve uzun süredir devam eden bir soruşturmayı kapattı.

Aynı zamanda NHTSA, Tesla'nın Aralık ayında uyguladığı Otopilot geri çağırma düzeltmesinin yeterince etkili olup olmadığını değerlendirmek için yeni bir soruşturma başlatacağını açıkladı.

Tesla’nın Otopilot Suçlamaları Nelerden Oluşuyor?

2021'de başlayan ilk soruşturmanın kapatılması, hükümetin Tesla'nın Autopilot yazılımını incelemeye yönelik en gözle görülür çabalarından birinin sonuna geldiğini işaret ediyor.

Ancak Tesla hâlâ birçok başka soruşturmanın baskısını hissediyor.Kaliforniya Motorlu Taşıtlar Departmanı ise Tesla'yı Otopilot yazılımının yeteneklerini yanlış şekilde tanıtmakla suçladı.

NHTSA, soruşturmasının 30 Ağustos 2023'e kadar rapor edilen 956 kazayı incelediğini söyledi. Bunların yaklaşık yarısında (489) değerlendirme yapmak için yeterli veri olmadığını belirtti.

Tesla ise sadece, sürücülere otopilot'u kullanırken yola dikkat etmeleri ve ellerini direksiyonda tutmaları gerektiğini önemle bildiriyor.

Ancak NHTSA ve diğer güvenlik grupları bu uyarı ve kontrollerin yeterince ileri gitmediğini söylüyor. Aralık ayında NHTSA, bu önlemlerin kazaları önlemek için yetersiz olduğunu söyledi.

NHTSA, bu seviyeyle sınırlamanın Tesla'nın polise bildirilen kazaların yalnızca %18'i hakkında veri topladığı anlamına geldiğini iddia ediyor.