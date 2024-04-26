STALKER 2: Heart of Chernobyl Yeni Fragmanı Yayınlandı: Ne Zaman Çıkacak?

GSC Game World yeni Stalker oyunun fragmanını yayınladı. Unreal Engine 5'ten güç alan yeni oyun İngilizce'nin dışında Ukraynaca bir sürprizle bizi karşılıyor.

''Not A Paradise'' başlıklı fragmanın yayınlanmasıyla oyunseverlerin dikkatini çeken bir gelişme yaşandı.

Görüntü Kalitesinin Teknolojiyle Buluştuğu Bir Distopya

Görüntü kalitesinin ilk oyundan bu yana inanılmaz bir gelişme katettiği ise bir gerçek. Oyunseverlerin ilk oyunda korku temasıyla yaşadıkları heyecan yeni oyunda etkileyici görüntülerle buluşabilir.

Oyunun sürükleyici temasının dünya çapında milyonlarca oyuncuyu büyülediği ise ilk gelen tepkiler arasında.

Uzun ve zorlu bir geliştirme sürecini arkasında bırakan oyun, ilk olarak 5 Eylül'de Xbox series S/X ve PC için yayınlanacak. Playstation 5 oyuncularını üzen bu gelişmeye rağmen 3 aylık bir süre zarfında oyunu yıl sonundan önce alabilirler.

Resmi sitesinden ön sipariş verilebilen oyuna, Game Pass aboneleri de kavuşacak. Birinci şahıs bir nişancı olarak oynadığımız oyun korku dolu bir simülasyon deneyimi yaşatacak.

Oyunun ana temasını oluşturan distopik korku aksiyon unsurları oyunun ana temasını oluşturuyor. Chernobyl Nükleer santralinin çevresinde ödül avcıları, anomaliler ve mutasyonlarla dolu bir macera oyuncuları bekliyor.