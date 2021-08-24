Son 20 Yılda Akdeniz 6 cm Yükseldi: Daha da Artacak Uyarısı

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre 20 yılda Akdeniz 6 cm yükseldi ve uzmanlar birer birer uyarmaya başladı. Akdeniz'deki biyoçeşitliliğin artırılması, denizlerin iklim değişimine daha dayanıklı hale gelmesine izin verebilir.

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu liderliğinde gerçekleştirilen "İklim Değişikliği, Ekosistem Servisleri ve Bölgesel Yönetim Stratejileri" başlıklı araştırma, küresel ısınma yüzünden son 20 yılda Akdeniz deniz seviyesinin 6 santimetre yükseldiğini ve önlem alınmazsa artarak devam edeceğini söylüyor.

İklim değişikliğinden en fazla etkilenecek bölgeler arasında Akdeniz'in yer aldığına işaret eden uzmanalr, deniz yüzeyi sıcaklığında 2 dereceye yakın artışlar görüldüğünü aktardı. "Küresel ısınma nedeniyle Akdeniz'de deniz yüzeyi sıcaklığı 1,4 derece arttı ve son 20 yılda su seviyesi 6 santimetre yükseldi. Eğer önlem alınmazsa önümüzdeki 10 yıllarda ek bir 6 santimetre üzerine deniz seviyesinin yükselmesini bekliyoruz" denildi.

Orman yangınlarının öncesi ve sonrası uzaydan çok açık bir şekilde belli oluyor. 28 Temmuz- 12 Ağustos tarihlerinde süren ve binlerce metrekarelik alanı küle çeviren orman yangınları, Greenpeace Türkiye hesabından paylaşıldı.

Uzmanlara göre önlem alınmadığı takdirde iklim değişikliğinin sıcaklık artışı üzerine etkisi olacak. Denizlerin karbondioksiti alma kapasitesi düştükçe sıcaklıklar daha da hızlı bir şekilde artacak, bu durumun Akdeniz'de deniz seviyesinde yansıması olacak.

"Özellikle kıyılarımızın olduğu yerlerde ciddi sıcaklık artışları var. İklimin etkisi sadece sıcaklık olarak deniz ekosistemine yansımıyor. Denizlerdeki su kütlelerinden akıntı sistemlerine hepsini değiştiriyor. Bunun yanında denizlerin asitlik seviyesinde artış, pH değerinde de bir düşüş var. Bu durumun bazı deniz canlılarını, kabuklu canlılarını etkilediğini görüyoruz.

Akdeniz sistemi üzerinde kirlilik yoğun. Su kalitesi özellikle Doğu Akdeniz'de düşük. Sıcaklık baskısı, av baskısı gibi nedenler üst üste bindiğinde bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor. Bu sıkıntıları ortadan kaldırmak için önlemler almamız, çeşitli yönetim politikaları geliştirmemiz gerekiyor.

Akdeniz'de biyoçeşitlilik üzerinde de bir baskı var. Özellikle istilacı türler, sıcaklık ve kirlilik öne çıkıyor. Biyoçeşitlilik ve ekosistem üzerindeki dayanıklılığın azaltılmasıyla ilgili bütünlükçü önlemler geliştirmemiz gerekiyor."