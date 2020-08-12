2020'nin En Çok Kazanan Aktörleri Belli Oldu

Forbes, Haziran 2019 ve Haziran 2020 tarihleri arasında en çok kazanan aktörleri açıkladı. Forbes'ın hazırladığı listenin başında ise "The Rock" lakabı ile tanınan Amerikalı oyuncu Dwayne Johnson yer aldı. Peki, 2020'nin en çok kazanan aktörleri listesinde başka hangi isimler yer almayı başardı? 2020 yılının en çok kazanan erkek oyuncuları listesi ile ilgili detaylar haberimizde.

2020'nin En Çok Kazanan Aktörleri Kimler?

Forbes dergisi tarafından yayımlanan Haziran 2019 ve Haziran 2020 tarihleri arasdna en çok kazanan erkek oyuncuları listesinin birinci sırasında 87,5 milyon dolar kazanan Dwayne Johnson yer alıyor. Johnson, bu yıl ile birlikte üst üste ikinci kez en çok kazanan erkek oyuncu olarak büyük bir başarının altına imza attı.

2020 yılında en çok ödeme alan erkek oyuncular listesinin ikinci sırasında 71,5 milyon dolar kazanan Ryan Renolds bulunuyor. Red Notice ve Six Underground'da toplamda 40 milyon dolar kazanan Renolds, Netflix'teki üçüncü filminden de yüklü bir para alarak The Rock lakabı ile tanınan Dwayne Johnson'ın arkasında yer almayı başardı.

Forbes dergisinin hazırladığı listenin üçüncü sırasında 58 milyon dolar kazanç ile Mark Wahlberg yer alırken, listenin dördüncü sırasında ise 55 milyon dolar kazanç ile Ben Affleck bulunuyor. Vin Diesel, 2020 yılında 54 milyon dolar kazanarak listenin beşinci sırasında yer almayı başardı. Forbes'ın 2020 yılında en çok kazanan erkek oyuncuları listesinde yer alan isimlerin tamamı ise şu şekilde:

• Dwayne Johnson - 87,5 milyon dolar

• Ryan Reynolds - 71,5 milyon dolar

• Mark Wahlberg - 58 milyon dolar

• Ben Affleck - 55 milyon dolar

• Vin Diesel - 54 milyon dolar

• Akshay Kumar - 48,5 milyon dolar

• Lin-Manuel Miranda - 45,5 milyon dolar

• Will Smith - 44,5 milyon dolar

• Adam Sandler - 41 milyon dolar

• Jackie Chan - 40 milyon dolar