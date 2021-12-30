2021'in En Çok Korsan İzlenen Dizileri Belli Oldu

2021 yılının en çok korsan izlenen dizileri belli oldu. Marvel'in ilk Disney+ dizisi WandaVision, 2021'in en çok korsan izlenen TV dizisi oldu. Yalnızca birkaç istisna dışında Marvel'ın diğer dizileri de ilk 10'a hakim olmayı "başardı".

En çok korsan izlenen TV dizileri (2021)

WandaVision (Disney+) Loki (Disney+) The Witcher (Netflix) The Falcon and the Winter Soldier (Disney+) Hawkeye (Disney+) What If…?"(Disney+) Foundation (Apple TV+) Rick ve Morty (Adult Swim) Arcane (Netflix) The Wheel of Time (Amazon Prime Video)

TorrentFreak'in verilerine göre, 2021'de Disney+'ta yayınlanan beş Marvel Studios yapımı En Çok Korsan İzlenen 10 TV Şovu sıralamasında yer aldı. "WandaVision", dünya çapında bu yılın en çok korsan TV dizisi listesinin başında yer aldı. Elizabeth Olsen ve Paul Bettany liderliğindeki dizinin hemen arkasında Loki ve üçüncü sırada Netflix'in The Witcher'ı boy gösterdi.

Yine bir Disney+ yapımı olan “The Falcon and the Winter Soldier” dördüncü oldu, “Hawkeye” ve “What If…?” ise listenin ilk altı slotunu tamamladı.

Disney+'ın korsan izleme listesindeki hakimiyeti, yayın hizmetinin geçen yılki varlığına dayanıyor. “Game of Thrones”un sona ermesinden sonra ilk defa korsan izlemeye liderlik etme şansını yakaladı. “The Mandalorian”ın ilk çıkış yaptığında listedeki tek korsan Disney+ yapımı olduğunu da hatırlamak gerekiyor.

Yayın hizmetleri Apple TV+ ve Amazon Prime Video da sırasıyla 2021'in en çok korsan programlarından bazıları olan “Foundation” ve “The Wheel of Time”a sahipti. Tek televizyondan yayınlanan (veya kablolu) dizi, listenin sonuncusu olan Adult Swim'in “Rick and Morty”siydi.

Liste, televizyon korsanlığının yalnızca küçük bir bölümünü oluşturan BitTorrent'in halka açık izleyicileri tarafından bildirilen veriler ve I Know web sitesi de dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan alınan istatistiklere dayalı olarak hazırlandı.

TorrentFreak açıklamasında şunları söyledi: "Hesaplamalarımız tek bölümlere dayanıyor, bu da sezon paketlerinin yeterince temsil edilmediği ve tek seferde yayınlanan dezavantajlı dizilerin olduğu anlamına geliyor. Kaba hesaplara göre Netflix'ten La Casa de Papel 5. sırayı alabilir. Squid Game de ilk 10'a girerdi. Bunu ilerideki listelere doğru bir şekilde yansıtmak için elimizden geleni yapacağız.”