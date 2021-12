2021'in En Popüler Oyuncuları Belli Oldu

İNTERNET

Amazon Prime Video Aralık 2021 İçerikleri Açıklandı

Amazon Prime Video Aralık 2021 takvimi paylaşıldı. Peki, aralık ayında popüler dijital yayın platformunun kütüphanesine hangi yeni içerikler eklenecek? Amazon Prime Video Aralık 2021 Takvimi Harlem (3 Aralık) The Expanse (10 Aralık) Encounter (10 Aralık) The Grand Tour (17 Aralık) Being the Ricardos (21 Aralık) { articleId = 71378} Aralık ayında Prime Video'da yayına girecek ve Türkçe alt yazı seçeneği ile Prime üyeleri ile buluşacak yapımları aşağıdaki listeden görüntüleyebilirsiniz.