Amazon Prime Video Aralık 2021 İçerikleri Açıklandı

Amazon Prime Video Aralık 2021 takvimi paylaşıldı. Peki, aralık ayında popüler dijital yayın platformunun kütüphanesine hangi yeni içerikler eklenecek?

Amazon Prime Video Aralık 2021 Takvimi

Harlem (3 Aralık) The Expanse (10 Aralık) Encounter (10 Aralık) The Grand Tour (17 Aralık) Being the Ricardos (21 Aralık)

Aralık ayında Prime Video'da yayına girecek ve Türkçe alt yazı seçeneği ile Prime üyeleri ile buluşacak yapımları aşağıdaki listeden görüntüleyebilirsiniz.

1. Harlem

Senaristliğini Tracy Oliver'ın üstlendiği Harlem, 4 kız arkadaşın New York şehrindeki eğlenceli ilişkilerini konu alıyor. Komedi dizisinin ilk sezonu 3 Aralık tarihinde popüler dijital yayın hizmeti Amazon Prime Video'nun içerik kütüphanesine eklenecek.

Dizi, birçok kültürde flört normlarıyla ilgili kapsamlı bilgisi olan fakat bunu kendi aşk hayatına bir türlü adapte edemeyen antropoloji profesörü Camille (Meagan Good), başarılı bir çevrim içi randevu uygulamasının geliştiricisi Tye (Jerrie Johnson), umutsuz romantik modacı Quinn (Grace Byers) ve başarılı bir şarkıcı ve aktris Angie’nin (Shoniqua Shandai) yaşadıkları eğlenceli anları içerecek.

2. The Expanse

Merak içerisinde beklenen dizi 10 Aralık tarihinde izleyiciler ile buluşacak. Marco Inaros ve ekibi, dünyada ve Mars’ta yıkıcı asteroit saldırıları başlatmaya devam ederken güneş enerjisini de kullanmaya başlar. Savaşın gerilimi ve yaşanan kayıplar Rocinate mürettebatının birliğini tehdit eder.

Chrisjen Avasarala tarafından yapılan bir hamle sonucunda Bobbie Drapper, çatışmanın seyrini değiştirebilecek gizli bir göreve gönderilir. Bu esnada Drummer ve ailesinden geri kalanlar Marco’ya ihanet edip kaçarken, uzak bir gezegende yeni bir güç yükselmeye başlar.

3. Encounter

Yönetmenliğini Michael Pearce’ın üstlendiği Encounter'da bir baba, iki küçük oğlunu uzaylı tehdidinden korumaya çalışır. Bilim kurgu ve gerilim ögelerine sahip olan yapım, 10 Aralık tarihinde popüler dijital yayın platformunun içerik kütüphanesine eklenecek.

4. The Grand Tour

İzleyiciler tarafından merak içerisinde beklenen The Grand Tour'un Carnage a Trois isimli dördüncü sezonu 17 Aralık tarihinde izleyiciler ile buluşacak. Dördüncü sezon Fransız araba kültürünü içerecek.

5. Being the Ricardos

Başrollerinde Nicole Kidman ve Javier Bardem’in yer aldığı Being the Ricardos, 21 Aralık tarihinde dijital yayın hizmetinin içerik kütüphanesine eklenecek.

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