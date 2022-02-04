2021 Türkiye Nüfusu Açıklandı
TÜİK 2021 Türkiye nüfusunu açıkladı. Peki, Türkiye'nin güncel nüfusu ne kadar?
Gelişmekte olan ülkeler arasında bulunan Türkiye, artan nüfus oranları ile her geçen biraz daha kabalık bir ülke yolunda ilerliyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklamasına göre 2021 Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi olarak belirlendi. Yıllık nüfus artışı 2020 yılında binde 5,5 iken, 2021 yılında binde 12,7 oldu.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfus da 2020’ye kıyasla 458 bin artarak 1 milyon 792 bin 36 kişi oldu. Bunların yanı sıra, geçici koruma statüsüyle ülkemizde bulunan Suriyelilerin bu veriye dahil edilmediğinin ise altını çizmek istiyoruz.
2021 Türkiye Nüfus Sıralamasına Göre En Kalabalık Şehirler
Türkiye’nin en kabalık şehri tahmin edersiniz ki İstanbul. Metropol bir şehir olan İstanbul’un 2021 yılı nüfusu önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişiye ulaştı. Buna göre, Türkiye nüfusunun yüzde 18,71’i İstanbul’da ikamet ediyor. Türkiye’nin ikinci en kalabalık şehri ise Başkent Ankara olarak belirlendi. 5 milyon 747 bin 325 kişiye ulaşan Ankara nüfusu 2021 yılında en çok artışı gösteren şehirlerden biri. Diğer en kalabalık şehirler ise sırasıyla İzmir, Bursa ve Antalya oldu.
2021 Türkiye Nüfus Sıralaması
|
İl
|
2021 Nüfusu
|
İstanbul
|
15.840.900
|
Ankara
|
5.747.325
|
İzmir
|
4.425.789
|
Bursa
|
3.147.818
|
Antalya
|
2.619.832
|
Konya
|
2.277.017
|
Adana
|
2.263.373
|
Şanlıurfa
|
2.143.020
|
Gaziantep
|
2.130.432
|
Kocaeli
|
2.033.441
|
Mersin
|
1.891.145
|
Diyarbakır
|
1.791.373
|
Hatay
|
1.670.712
|
Manisa
|
1.456.626
|
Kayseri
|
1.434.357
En Az Nüfusa Sahip Şehirler
Türkiye en an nüfusa sahip olan şehir 83 bin 645 kişi ile Tunceli olurken devamından 85 bin 42 kişi ile Bayburt ve 94 bin 932 kişi ile Ardahan yer aldı.
Nüfus Yoğunluğu En Yüksek Şehirler
Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 2020'ye göre 1 kişi artarak 110 kişiye yükseldi.
İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 49 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek il oldu. Bu ilden sonra 563 kişi ile Kocaeli ve 368 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek iller olarak sıralandı.
10 Milyar Nüfus İçin Teknoloji: 2050 Yılında Bizi Felaketten Hangi Teknolojiler Kurtarabilir?
Bugün Dünya nüfusu 7.3 milyar olarak ölçümleniyor. Birleşmiş Milletlere (UN) göre 2050 yılında bu sayı 9.7 milyara ulaşacak. Bu rakam, gezegenin üzerinde insan yoğunluğunun yaşam şartlarını ağırlaşacağı ve gezegen Dünya üzerinde büyük bir baskı yaratacağı anlamına geliyor.
Yaş Grubuna Göre Nüfus Piramidi
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