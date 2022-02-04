2021 Türkiye Nüfusu Açıklandı

Gelişmekte olan ülkeler arasında bulunan Türkiye, artan nüfus oranları ile her geçen biraz daha kabalık bir ülke yolunda ilerliyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklamasına göre 2021 Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi olarak belirlendi. Yıllık nüfus artışı 2020 yılında binde 5,5 iken, 2021 yılında binde 12,7 oldu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfus da 2020’ye kıyasla 458 bin artarak 1 milyon 792 bin 36 kişi oldu. Bunların yanı sıra, geçici koruma statüsüyle ülkemizde bulunan Suriyelilerin bu veriye dahil edilmediğinin ise altını çizmek istiyoruz.

2021 Türkiye Nüfus Sıralamasına Göre En Kalabalık Şehirler

Türkiye’nin en kabalık şehri tahmin edersiniz ki İstanbul. Metropol bir şehir olan İstanbul’un 2021 yılı nüfusu önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişiye ulaştı. Buna göre, Türkiye nüfusunun yüzde 18,71’i İstanbul’da ikamet ediyor. Türkiye’nin ikinci en kalabalık şehri ise Başkent Ankara olarak belirlendi. 5 milyon 747 bin 325 kişiye ulaşan Ankara nüfusu 2021 yılında en çok artışı gösteren şehirlerden biri. Diğer en kalabalık şehirler ise sırasıyla İzmir, Bursa ve Antalya oldu.

2021 Türkiye Nüfus Sıralaması

İl 2021 Nüfusu İstanbul 15.840.900 Ankara 5.747.325 İzmir 4.425.789 Bursa 3.147.818 Antalya 2.619.832 Konya 2.277.017 Adana 2.263.373 Şanlıurfa 2.143.020 Gaziantep 2.130.432 Kocaeli 2.033.441 Mersin 1.891.145 Diyarbakır 1.791.373 Hatay 1.670.712 Manisa 1.456.626 Kayseri 1.434.357

En Az Nüfusa Sahip Şehirler

Türkiye en an nüfusa sahip olan şehir 83 bin 645 kişi ile Tunceli olurken devamından 85 bin 42 kişi ile Bayburt ve 94 bin 932 kişi ile Ardahan yer aldı.

Nüfus Yoğunluğu En Yüksek Şehirler

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 2020'ye göre 1 kişi artarak 110 kişiye yükseldi.

İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 49 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek il oldu. Bu ilden sonra 563 kişi ile Kocaeli ve 368 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek iller olarak sıralandı.

Yaş Grubuna Göre Nüfus Piramidi