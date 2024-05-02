Togg Almak İsteyenlere 0 Faizli Kredi Fırsatı!

Yerli otomobil Togg'u satın almak isteyen kullanıcılara sunulan finansman seçenekleri genişletiliyor. Bu kapsamda T10X V2 uzun menzilin yanı sıra T10X V1 uzun menzil ve V1 standart menzil de anlaşmalı bankalarda 800 bin TL krediye yüzde 0 faiz ve 12 ay vade ödeme seçeneğiyle kullanıcılarla buluşacak.

Togg Taşıt Kredisi Genişletildi!

Sınırlı sayıda T10X için geçerli olacak kampanyada dileyen kullanıcılar, 800 bin TL krediye yüzde 1,99 faiz oranıyla 30 ay vade seçeneğiyle de T10X sahibi olabilecek. T10X için Togg’un dijital platformu Trumore üzerinden 7/24 sipariş verilebiliyor.

Sipariş vermek için App Store, Google Play veya App Gallery üzerinden Trumore uygulamasını indirip kimlik (ID) oluşturmak gerekiyor. T10X için bu yıl çekiliş yapılmıyor, teslimatlar sipariş sırası, konfigürasyon özellikleri ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre hızlı bir biçimde gerçekleşiyor.

Togg Yeni Özelliklere Kavuştu

T10X yakın zamanda yayınlanan güncelleme ile yeni özelliklere kavuştu. T10X kullanıcıları yeni güncelleme ile bilgi eğlence ekranındaki uygulamaları artık tam ekran ve farklı renk temalarıyla kullanabiliyor. Kullanıcılar T10X’te oturum açarken manuel olarak pin girmek yerine yüz tanıma yöntemiyle oturum açabiliyor.

Aynı T10X’i kullanan farklı kullanıcılar için profil bazlı kişiselleştirme hafızası da devrede. Dört farklı profil oluşturmaya imkân tanıyan T10X, her kullanıcı profili için ana ekranda kullanılan uygulama düzeni, ayna ayarı, koltuk pozisyonu, favori radyo frekansları gibi kişiselleştirmeleri hatırlıyor.

Kullanıcılar, yeni yazılımla iklimlendirme programlarını önceden planlayıp, yolculuğa çıkmak üzere T10X’lerine binmeden önce kabin ısısını diledikleri seviyeye de getirebiliyor.