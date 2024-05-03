Samsung, Apple'a Saldırdı: iPhone'ların Alarm Sorunu ile Adeta Dalga Geçti! (Video)

iPhone kullanıcılarının daha önce birkaç kez daha yaşadığı bir sorun birkaç gün önce tekrar yaşanmaya başladı. Kullanıcılar, telefonlarında alarmın çalmadığından şikayetçi oldular.

Samsung da her zaman olduğu gibi bu durumu fırsata çevirdi. Daha önceleri de Samsung'un Apple'a gönderme yaptığını defalarca gördük. iPhone'da yaşanan alarm sorununa gönderme yaptığı bir video yayınlayarak Apple ile adeta dalga geçti.

Samsung, Apple'ı Yine Tiye Aldı

Samsung'un İngiltere hesabı hem Instagram hem de TikTok üzerinden aynı videoyu paylaştı. Videoda bir köpeğin Samsung'un alarm sesinin remikslenmiş halini çalarak dans ettiği görülüyor.

Videonun üzerinde ise "Rahat olun, alarmlarımız kapatılıyor" cümlesi yer alıyor. Gönderinin açıklamasına ise "Samsung kullanıcıları bugün zamanında uyandılar." notu yer alıyor. Bu doğrudan iPhone kullanıcılarının alarm sorunu yüzünde işe geç kaldıklarını belirtmesine bir gönderme.

iPhone'daki alarm sorununun tüm kullanıcılarda yaşanmadığını belirtmekle fayda var. Apple bu sorunu doğrulamakla birlikte yazılım güncellemesi ile çözüme kavuşturmak üzere çalıştıklarını bildirdi.