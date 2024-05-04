iOS 18 Yapay Zeka Özelliklerine Dair Yeni Sızıntı: Hangi Uygulamalara Gelecek?

Apple'ın yaklaşan iPhone 16 serisi ve iOS 18 ile potansiyel yapay zekâ entegrasyonuna ilişkin söylentiler dur durak bilmiyor. Apple Insider'dan gelen bir sızıntı sayesinde bugün Apple'ın üzerinde çalıştığı yapay zekâ özellikleri ortaya çıktı.

Sızıntıya göre Apple'ın temel iOS uygulamaları olan Safari, Spotlight Search, Siri, Mail ve Mesajlar için yapay zekâ iyileştirmeleri planlanıyor. Bunların en önemlisi "Ajax" olarak adlandırılan yeni bir cihaz içi büyük dil modeli (LLM) olacak gibi görünüyor.

Cihaz İçi Büyük Dil Modeli (LLM) Neler Sağlayacak?

Bu sistem, kullanıcı girdisine yanıt olarak hızlı bir şekilde tam cümleler üretebilecek. Ajax'ın metni analiz edeceği ve birden fazla olası yanıt sunacağı, ayrıca bunları doğruluk ve alaka düzeyine göre sıralayacağı bildiriliyor.

Ayrıca yeni LLM'nin Safari ve Mesajlar uygulamasında özetler oluşturmak için anahtar kelimeleri ve kelime öbeklerini belirleyebileceği söyleniyor. Ayrıca Safari, iOS 18'de "Akıllı Arama" özelliği ile kullanıcıların web sayfalarının kısa özetlerini almasına olanak tanıyacak.

Elbette Siri de yapay zekâdan faydalanacak. Rapor, sesli asistanın mesaj içeriğine göre basitleştirilmiş özetler veya yanıtlar sunabileceğini öne sürüyor.

Bu görevlerin tümü cihaz üzerinde gerçekleştirilecek olsa da yaratıcı metin oluşturma veya derinlemesine analiz gibi daha karmaşık görevler yine de bazı bulut işlemlerine dayanabilir. Apple'ın bu tür görevler için OpenAI ve Google ile ortaklıklar araştırdığına dair söylentiler var. Yine de Apple Insider, Apple'ın büyük ölçüde kullanıcıların gizliliğine odaklandığını ve bulut tabanlı işlemleri en aza indirmenin yollarını aradığını söylüyor.

WWDC'ye az bir süre kaldı ve Apple muhtemelen bu yapay zekâ destekli özellikleri konferans sırasında resmî olarak tanıtacak.

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