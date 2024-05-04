X'in Yapay Zekası Grok, Tüm Haber Özetlerini X'ten Alacak!

Elon Musk, Cuma günü Big Technology bültenine gönderdiği e-postada, Grok yapay zekâsının gerçek zamanlı haber özelliğinin, bilgileri tamamen "insanların X hakkında söylediklerini özetleyerek" elde edeceğini söyledi.

Musk, her bir Grok özetinin "on binlerce" tweeti analiz ederek son dakika haberlerini ve sosyal yorumları birleştirmeyi amaçladığını ve herhangi bir haber makalesine bakmayacağını belirtti.

Musk, Big Technology'ye verdiği demeçte, "Daha fazla bilgi elde edildikçe, haber özeti bu bilgileri içerecek şekilde güncellenecek. Amacımız, en önemli kaynaklara atıfta bulunarak maksimum düzeyde doğru ve zamanında bilgi sağlamak." dedi.

Grok'un Haber Özelliği Geliştirilmeye Devam Ediyor

Hızlı son dakika haberleri ve bu gelişmelere gelen yorumlar, tarihsel olarak X'i (eski adıyla Twitter) diğer sosyal medya sitelerinden ayıran ve öne çıkaran noktalar. Elon Musk şimdi bu yeni yaklaşımla bu durumu daha da öteye taşımayı amaçlıyor.

Yine de Grok şu anda kusursuz çalışmıyor. X daha önceden olduğu gibi bugün de pek çok hakaret ve kötü insanla dolu, bu da Elon Musk'ın robotunun "açık kaynak gazeteciliği" yapmasını zorlaştırıyor. Şimdiye kadar Grok'un yapay zekâ destekli haber özetleri neyin gerçek olduğunu çözmekte zorlandı ve sıklıkla şaka paylaşımlarını gerçek habermiş gibi paylaştı.

Grok geliştikçe belki de Musk'ın istediği hâle gelecek ama şimdilik bunun için vakte ihtiyacı var gibi görünüyor.

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