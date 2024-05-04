Tesla Araç İçi Sesli Asistan Üzerinde Çalışıyor!
Tesla otomobillerine gelen son güncellemede ortaya çıkan kaynak kodlarına göre Tesla araç içi sesli asistan üzerinde çalışıyor. İşte detaylar!
Tesla otomobiller için gönderilen son güncellemenin kaynak kodlarında fark edildiği üzere şirket, kendi araç içi sesli asistanını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
Elon Musk birkaç yıldır Tesla'nın araçlarının içinde kendi sesli asistanına sahip olmasından bahsediyordu ve görünüşe göre şirket bu alanda çalışmalara başlamış durumda.
Araç İçi Sesli Asistan xAI ile mi Desteklenecek?
Kendi yapay zeka girişimi xAI'yi kurduktan sonra Musk, Tesla'nın sohbet botunu araçlarının içine yerleştirmek için şirketle birlikte çalışabileceğini öne sürmüştü. Tesla'nın sesli asistanı sohbet botundan faydalanarak mı geliştirdiği yoksa tamamen bağımsız bir sesli asistan mı hazırlandığı belirsiz.
Şimdilik yeni Tesla sesli asistanı hakkında başka bir şey bilinmiyor ancak Musk daha önce Tesla sürücülerinin araç içinde manuel olarak uğraşmaları gereken hiçbir şey olmamasını istediğini belirtmişti.
Son güncellemenin kaynak kodunda ortaya çıkan sesli asistan ve sesli asistan ile bağlantılı özelliklerin resmî olarak ne zaman yayınlanacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmış değil.
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Tesla fiyat listesi, Amerika Birleşik Devletleri merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla tarafından piyasaya sürülen otomobilerin ne kadar ücrete satıldığı hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlıyor.
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