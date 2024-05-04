Lenovo'dan 4K 160Hz Yeni Oyun Monitörü: Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Lenovo yeni Lecoo N2721U oyun monitörünü tanıttı ve ilk olarak Çin'de satışa sundu. Monitör adından da anlaşılacağı gibi 160 Hz yenileme hızına sahip 27 inç 4K (3840 x 2160 piksel) ekrana sahip. Lenovo'nun bu yeni oyun monitörü, etkileyici özellikleri ve fiyat etiketiyle dikkat çekiyor.

Lenovo Lecoo N2721U Özellikleri

Lenovo Lecoo N2721U, 1 ms GtG gri tonlama tepki süresine sahip bir IPS panelle geliyor. Düşük GtG tepki süresi, genel olarak gelişmiş bir görüntüleme deneyimi için hareket bulanıklığını ve gölgelenmeyi en aza indiriyor.

Lenovo Lecoo N2721U ayrıca 10 bit renk derinliği, %98 DCI-P3 renk gamı kapsamı ve 400 nit tepe parlaklığı sunuyor. Monitör 1000:1 kontrast oranına sahip ve en sevdiğiniz TV programını izlerken veya oyun oynarken olağanüstü netlik ve akıcı görsel dinamikler sağlıyor. Monitör aynı zamanda profesyonel grafik tasarım uygulamaları için de kullanılabiliyor.

AdaptiveSync yırtılma önleme teknolojisini ve PIP/ PBP akıllı bölünmüş ekran işlevini de destekleyen Lenovo'nun yeni oyun monitörü AdaptiveSync teknolojisi sayesinde monitörün yenileme hızını çıkış cihazının kare hızıyla senkronize ederek akıcı ve kesintisiz görüntüler sunuyor.

Monitör aynı zamanda eğilmeyi destekleyen sağlam bir stand ile birlikte geliyor. Stand, farklı görüntüleme açılarına hitap ediyor ve ergonomik konfor sunuyor.

Lenovo Lecoo N2721U Fiyatı

Lenovo Lecoo N2721U, Çin'de 1,599 yuan (221 $) fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda. Monitör şu anda diğer pazarlar için piyasaya sürülmüş değil ancak gelecek süreçte bu durum değişebilir.

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