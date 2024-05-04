Helldivers 2 Oyuncuları Para İadesi İstemeye Başladı: Peki Neden?

Helldivers 2 piyasaya sürüldüğünden bu yana 2024'ün en sevilen oyunlarından biri oldu ve canlı hizmet oyunlarının düzgün bir şekilde desteklendiğinde ve hayranlara gereken saygı gösterildiğinde son derece popüler olabileceğini kanıtladı.

Ne yazık ki Arrowhead ve Sony şimdi bu büyük popülariteyi âdeta yerle bir etmiş durumda çünkü oyuncular kısa süre önce oyunu 4 Haziran'dan sonra oynamaya devam etmek istiyorlarsa bir PlayStation Network hesabı ile Steam hesaplarını bağlamaları gerektiğini öğrendiler.

Bu durum sosyal medyada büyük bir kargaşaya neden oldu ve oyunseverler yaklaşmakta olan bu değişiklikten duydukları hoşnutsuzluğu dile getirmek için oyunu âdeta eleştiri bombardımanına tuttu.

Helldivers 2 Oyuncuları PSN Hesabı Kullanmaya Zorunlu Bırakılıyor

İş öyle bir noktaya geldi ki, oyuncular Valve'a para iadesi taleplerinde bulunmaya başladılar ve şirkete geri ödemelere izin vermesi ve Sony'nin insanları satın aldıktan sonra hesap oluşturmaya zorlama uygulamasının "yasa dışı olması gerektiği" çağrısında bulundular.

Para iadesi taleplerinin ne olacağı konusuna gelirsek, yüzlerce saatlik oyun süresinden sonra para iadesi alabileceğini düşünen oyuncular elbette hayal kırıklığı yaşayacaklar çünkü Steam'in politikalarına göre bu mümkün değil. Fakat burada dikkat çekilmesi gereken nokta PSN hizmeti dünyanın her yerinde kullanılabilen bir hizmet değil ve birçok oyuncu satın aldıkları oyuna 4 Haziran'dan sonra erişemeyecek.

Bu değişikliğe duyulan öfke o kadar yaygınlaştı ki geliştirici Arrowhead'deki yetkili isimler konuya dair özür paylaşımı yayınladılar. Arrowhead CEO'su Johan Pilestedt, X üzerinden yaptığı açıklamada tüm bu yaşananlar için özür diledi ve kaliteli oyun güncellemeleriyle oyuncuların "güvenini yeniden kazanmayı" umduğunu belirtti.

Oyunun Discord kanalında ise topluluk yöneticisi Twinbeard, bu değişikliğin uygulanmasının Sony'ye bağlı olduğunu ve Arrowhead'in kontrolü dışında olduğunu açıkladı.

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