2022'nin En Çok İndirilen Uygulaması Belli Oldu

Datai.ai'nin verilerine göre 2022'nin üçüncü çeyreğinde mobilde kullanıcılar rekor sayıda uygulamayı cihazlarına indirdi. 38,7 milyar uygulama indirme sayısında popüler uygulamalar zirvedeki yerini koruyor.

Uygulama içi satın alımlarda ise bir önceki çeyreğe kıyasla en yüksek seviye olan 34 milyar dolardan 32,4 milyar dolara doğru gerileme yaşandı. Bu tutarın pandemi öncesi seviyesinden %40 daha fazla olması da elde edilen veriler arasında.

Instagram Zirvedeki Yerini Koruyor

Mobil istihbarat firması Datai.ai'nin verileri doğrultusunda Instagram en çok indirilen uygulama oluyor. Onu takip eden TikTok'un arkasında Facebook ve kardeş uygulamarı yer alıyor. Toplamda 10 uygulamanın bulunduğu listedeki 5 adet, Facebook grubuna ait.

En çok indirilen uygulama sıralaması şu şekildedir;

Instagram TikTok Facebook WhatsApp Messenger Snapchat Facebook Messenger Telegram Meesho Capcut WhatsApp Business

Bu uygulamalar kullanıcılar tarafından App Store'dan 9 milyar, Google Play'den 30 milyar kez indirildi. Google'daki bu rakamın yarısı oyun kategorisini kapsıyor. iOS'taki oyun indirme sayısı ise 9 milyarlık indirme sayısının dörtte biri kadar.