YouTube'da İzlenme Sayınız Daha Hızlı Artacak Ama Bir Sorun Var

YouTube, platform genelinde tüm içerik üreticilerini yakından ilgilendiren değişiklikler yapmaya devam ediyor. Kanal sahipleri artık daha fazla izlenme elde edecek. Ne var ki bunun para kazanma üzerinde hiçbir olumlu ya da olumsuz etkisi bulunmayacak. Sadece görsel bir yenilikten ibaret olacak.

YouTube'da Neden Daha Çok Görüntüleme Alınacak?

Hatırlatmak gerekirse YouTube, daha önce Shorts videolarının görüntüleme sayısının nasıl hesaplandığı üzerinde bir değişikliğe gitmişti. Bu doğrultuda şirket, izleyici videoyu belirli bir süre boyunca açık tutmasa bile onun görüntülemesini ilk andan itibaren geçerli saymaya başlamıştı. Aynı sistem şimdi yatay ve uzun videolar için de geçerli hâle geliyor.

Şirkete göre bu değişiklik, platform genelinde daha isabetli veriler sunmak ve içerik üreticilerinin analizlerle ilgili soru işaretlerini azaltmak amacıyla yapılıyor. Ne var ki bunlar günün sonunda YouTube'da para kazanmaya çalışanlar için hiçbir anlam ifade etmeyecek. Öyle ki şirket, kazanç hesaplama için yine izleme saatini esas alacak. Yani gelir elde edebilmek için videonuzun belirli bir süre boyunca seyredilmesi şart koşulacak.

Görüldüğü üzere bu hiçbir şekilde para kazanmayı kolaylaştırmıyor. Peki, YouTube'un iş ortağı programına katılmaya yardımcı oluyor mu? Elbette ki hayır. YouTube, programa katılmak için yine izlenme süresini baz almayı sürdürecek. Kısacası, bu değişiklik sadece dışarıdan bakanların "ne kadar çok izleniyor" diye düşünmesine neden olacak. Ama YouTube, izlenmeyen bir videoyu önermeyi bir noktadan sonra bıraktığı için ulaştığınız o görüntüleme sayısı da bir noktadan sonra artmamaya başlayacak.

YouTube'un Yeni Görüntüleme Sistemi Hangi Ülkeler İçin Geçerli Olacak?

Bu değişiklik, platformdaki tüm kanalları kapsayacak. Yani sadece belirli ülkeye ya da bölgeye özgü bir durum olmayacak. Türkiye de dahil olmak üzere tüm ülkelerdeki içerik üreticileri videolarının görüntüleme sayısında önemli bir artış meydana geldiğini görecek.

YouTube'un Yeni Görüntüleme Sistemi Ne Zaman Geçerli Olacak?

Şirket tarafından paylaşılan bir blog yazısına göre görüntüleme sayılarının hesaplanmasında kullanılacak yeni sistem, 24 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli hâle gelecek. Yani gelecek haftadan itibaren YouTube Studio'yu açtığınızda izlenme sayılarında belirgin bir artış olduğunu görmeye başlayacaksınız.

Editörün Yorumu

Bana göre YouTube'un bu değişikliği pek de bir anlam ifade etmiyor. Sadece daha fazla kafa karışıklığı yaşanmasına sebep olacak, hepsi o kadar. Mevcut sistemde en azından ne kadar insanın videonuzu az da olsa izlediğini görebiliyordunuz. 24 Ağustos'ta geçerli olacak sistem ise özellikle yeni başlayanların yanlış fikirlere kapılmasına sebep olma potansiyeli taşıyor.