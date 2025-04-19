En Çok Satan Telefon Üreticileri Açıklandı! Apple Hiç Bu Kadar Düşmemişti

Akıllı telefon pazarındaki rekabet her geçen gün daha da kızışıyor. Markalar, öne çıkabilmek için hem yenilikçi teknolojiler geliştiriyor hem de pazarlama stratejilerini ilerletiyor. Bu yoğun mücadele sürerken sevkiyatlar da hız kesmeden devam ediyor. Peki akıllı telefon pazarında son durum ne?

Pazar araştırma şirketi IDC (International Data Corporation), 2025'in birinci çeyreği için Çin'de en çok satan akıllı telefon üreticilerini açıkladı. Verilere göre Apple, dikkat çeken bir gerileme yaşadı.

Çin Akıllı Telefon Pazarında Son Durum

Aktarılan bilgilere göre Çin pazarında lider koltuğunda Xiaomi oturuyor. İlk çeyrekte 13.3 milyon sevkiyat gerçekleştiren firmanın pazar payı yüzde 18.6 seviyesinde. Bu değer geçen senenin aynı döneminde ise yüzde 13.8 oranındaydı. Yani ciddi bir büyüme yaşandığını söyleyebiliriz.

İkinci sırada 12.9 milyon sevkiyatla Huawei yer alıyor. Yüzde 18’lik pazar payına ulaşan Çinli dev, 2019’dan bu yana ABD'nin yaptırım listesinde olmasına rağmen artık bu kısıtlamalardan eskisi kadar etkilenmiyor.

ABD’den tedarik konusunda yaşadığı zorluklara rağmen şirket toparlanma sürecini büyük ölçüde geride bırakmış görünüyor. Bunun sebebi ise tahmin edebileceğiniz üzere tedarik edemediği donanımları kendi üretmeye başlaması, üretemedikleri içinse Çinli firmalarla anlaşması.

Öte yandan OPPO, 11.2 milyon sevkiyat ve yüzde 15.7’lik pazar payıyla listenin üçüncü sırasında yer alıyorken onu hemen ardından 10.3 milyon sevkiyat ve yüzde 14.4 pazar payıyla vivo takip ediyor.

Genellikle en çok satan telefon üreticileri arasında zirvede veya ikincilikte yer alan Apple ise bu çeyrekte beşinciliğe geriledi. Sevkiyatlarını geçen yıla göre yüzde 9 azaltan ABD merkezli şirket, 9.8 milyon cihaz göndererek yüzde 13.7’lik pazar payına ulaşabildi.

2025'in birinci çeyreğinde en çok satan telefon üreticileri şu şekilde sıralandı;