En Çok Satılan Oyunlar Açıklandı! 14 Yıllık Oyun İlk 5'e Girdi

Steam'de satın alınan oyunlara dair yeni bir liste paylaşıldı. Bununla birlikte 29 Eylül-6 Ekim 2026 tarihleri arasında Steam'de en çok satın alınan oyunlar belli oldu. Kaliteli grafiklere sahip futbol oyunu, listenin ilk sırasında konumlandı. Listede ayrıca 13 yıl önce satışa sunulan simülasyon oyunu Euro Truck Simulator 2 ve 2018 yılında piyasaya sürülen açık dünya türündeki Red Dead Redemption 2 de bulunuyor.

Türkiye'de Steam'de En Çok Hangi Oyunlar Satıldı?

Türkiye'de 29 Eylül-6 Ekim 2026 tarihleri arasında en çok satılan oyunlar listesinin zirvesinde EA Sports FC 27 konumlandı. Bu oyunu The Outlast Trials takip etti. psikolojik korku ve hayatta kalma türlerinde olan The Outlast Trials, birinci şahıs kamera açısıyla oynanıyor. Oyunda tek oyunculu modun yanı sıra co-op mod da bulunuyor. Dolayısıyla oyunu arkadaşlarımızla birlikte oynayabiliyoruz.

Üçüncü sırada Mount & Blade II: Bannerlord bulunuyor. TaleWorlds Entertainment tarafından geliştirilen yapım RPG, strateji, aksiyon ve açık dünya türlerini bir araya getiriyor. Oyunun oyuncuyu baştan sona takip etmeye zorladığı klasik bir hikâye yapısı bulunmuyor. Bunun yerine oyuncuların kendi kararları doğrultusunda ilerleyebildiği sandbox odaklı bir yapı sunuluyor.

Savaşlara katılmak, ticaret yapmak, bir krallığa hizmet etmek veya kendi krallığını kurmak gibi farklı yollarla oyunun dünyasındaki hikâyeyi kendimiz oluşturabiliyoruz. Bu oyunu Wardogs takip etti. Türkçe arayüz desteğine sahip oyunda üç farklı takım mücadele ediyor. Çevrim içi odaklı oyunda tank ve helikopter dahil olmak üzere çeşitli araçlar kullanılabiliyor.

Dünya Genelinde Steam'de En Çok Hangi Oyunlar Satıldı?

Ace Combat 8: Wings of Theve EA Sports FC 27 Wardogs Gears of War: E-Day Transport Fever 3 Cyberpunk 2077 Minecraft Dungeons II The Outlast Trials Warhammer 40,000: Space Marine 2 Dressmaker

Dünya genelinde 29 Eylül-6 Ekim 2026 tarihleri arasında en çok satılan oyunlar listesinin ilk sırasında Ace Combat 8: Wings of Theve bulunuyor. Bandai Namco Aces tarafından geliştirilen yapımda tek oyunculu ve çevrim içi modlar yer alıyor. Aksiyon odaklı uçuş oyununda savaş uçaklarını kullanıyoruz. Oyun 2026 yılının ekim ayında piyasaya sürüldü.

İkinci sırada EA Sports FC 27, üçüncü sırada ise Wardogs yer aldı. Bu oyunu Gears of War: E-Day takip etti. Gears of War: E-Day, ilk Gears of War oyununun 14 yıl öncesini konu alıyor. The Coalition tarafından geliştirilen oyun, Locust olarak adlandırılan düşmanların yeraltından yüzeye çıktığı Emergence Day dönemini anlatıyor. Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan oyunda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği de bulunacak.

Editörün Yorumu

Wardogs gibi yeni oyunların yanı sıra uzun yıllar önce piyasaya sürülen simülasyon türündeki Euro Truck Simulator 2 ve açık dünya türündeki Red Dead Redemption 2 gibi oyunların da listede yer alması dikkatimi çekti. Bu durum, bazı oyunların yıllar geçmesine rağmen popülerliğini devam ettirmeyi başardığını gösteriyor.