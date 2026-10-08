Amazon'dan iPad'e Rakip Tablet: Yeni Alexa Tablet 12 Pro'nun Fiyatı Belli Oldu

Amazon'un tabletlerinde 15 yıldır kullanılan Fire adı yeni seride kaldırıldı. Şirketin tanıttığı Alexa Tablet serisi, Fire OS yerine Android çalıştırıyor ve ilk kez resmi olarak Google Play'le geliyor. Seride 8,7, 11 ve 12 inçlik üç model var, fiyatlar 229,99 dolardan başlıyor.

Alexa Tablet Modellerinde Neler Var, Fiyatları Ne Kadar?

ABD'de vergiler hariç başlangıç fiyatları ve 8 Ekim kuruyla TL karşılıkları şöyle:

Model Ekran Bellek / depolama Pil (video, Amazon verisi) ABD fiyatı TL karşılığı (vergisiz) Alexa Tablet 8 8,7 inç 4 GB / 64 GB 14 saat 229,99 dolar 11.319 TL Alexa Tablet 11 11 inç, 90 Hz 8 GB / 64 GB 15 saat 329,99 dolar 16.241 TL Alexa Tablet 12 Pro 12 inç, 120 Hz 8 GB / 128 GB 16 saat 499,99 dolar 24.607 TL Alexa Tablet 12 Pro Nanomatte 12 inç, parlama önleyici 16 GB / 128 GB 16 saat 549,99 dolar 27.068 TL

Gümrük vergisi ve kargo hariç, yalnızca yüzde 20 KDV eklendiğinde bile en ucuz model 13,6 bin TL'yi, 12 Pro ise 29,5 bin TL'yi buluyor. 12 Pro'da 4 nm'lik sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 8400 işlemci ve dört Dolby Atmos hoparlör bulunuyor, Amazon'a göre tablet 16 saate kadar video oynatabiliyor. Nanomatte sürümünde Corning'le geliştirilen, yansımayı azaltan mat bir ekran var.

Fire Tabletlerden Farkı Ne?

Fire tabletler Android tabanlı Fire OS'le çalışıyor ve resmi uygulama mağazası olarak yalnızca Amazon Appstore'u sunuyor. Google Play ise bu cihazlara ancak resmi olmayan yollarla elle kurulabiliyor. Yeni seride YouTube, Netflix, Gmail ve Google Docs dahil Google Play'deki uygulamalar doğrudan yüklenebiliyor. Amazon'un cihazlardan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Panos Panay, The Verge'e Google Play'in bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Tabletlerin merkezinde Amazon'un yapay zeka asistanı Alexa+ var. Ekran Zekası (On-Screen Intelligence) özelliği açıldığında asistan ekrandakini okuyup soruları buna göre yanıtlayabiliyor. Özellik varsayılan olarak kapalı geliyor. Seriye 229,99 ve 329,99 dolarlık iki çocuk tableti de eşlik ediyor. Bu modellerde Google Play'den yapılan her indirme ebeveyn onayından geçiyor.

Fire Tablet Sahiplerini Ne Bekliyor?

Fire tabletlerin fiyatı 59,99 ile 279,99 dolar arasında değişiyor, yeni seri ise 229,99 dolardan başlıyor. GeekWire'a konuşan bir Amazon sözcüsüne göre yeni seri, Fire sahiplerinin bugünkü deneyiminde hiçbir şeyi değiştirmiyor. Yani mevcut Fire tabletlere resmi Google Play desteği gelmiyor. Cihazlar çalışmaya devam edecek. Amazon yeni Fire tablet üretmiyor ve son sevkiyattan sonra en az dört yıl destek verecek. Mevcut stokların ne zamana kadar satılacağı ise belli değil.

Alexa Tablet Türkiye'de Satılacak mı?

Siparişler ABD'de açıldı. Gönderimler 14 Ekim 2026'da ABD, Kanada ve Meksika'da, 19 Ekim 2026'da İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'da başlayacak. Türkiye için bir plan belli değil. Tabletin en çok öne çıkarılan özelliği Alexa+ da Türkiye'de sunulmuyor. Alexa'nın desteklediği diller arasında Türkçe bulunmuyor.

Editörün Yorumu

Bana göre bu haberin asıl anlamı, Amazon'un tableti Prime'a müşteri çekmek için ucuza satma anlayışından uzaklaşması. Çocuk tabletlerinin bile 229,99 dolardan başlaması bu yüzden şaşırtmıyor. Google Play, Fire'a bu mağazayı elle kurmaya uğraşanların yıllardır beklediği adımdı, ancak bu kolaylık ellerindeki cihaza gelmiyor. Türk kullanıcı açısından denklemin yarısı da eksik: Alexa+ Türkiye'de yok ve Alexa Türkçe bilmiyor. Geriye Nanomatte ekran ve Google Play kalıyor. Türkiye'den bakınca yurt dışından getirmeye değecek bir tablet değil; aynı paraya burada garantili satılan bir iPad ya da Samsung Galaxy Tab daha mantıklı.