Sony VR Patentlerini Ezeli Rakibine Sattı: PS VR2'nin Fişi Çekiliyor mu?

Sony sanal gerçeklik (VR) alanındaki patentlerinin bir bölümünü rakibi Meta'ya devretti. ABD Patent ve Marka Ofisi kayıtlarını ilk inceleyen ZDNet Korea'ya göre 43 patent Meta'ya geçti. Devir Sony'nin PS VR2'den vazgeçip vazgeçmediği sorusunu da gündeme getirdi. PS VR2 sahipleri için şimdilik değişen bir şey yok: Sony destek ya da satışla ilgili bir karar duyurmadı. İki şirket de konuyla ilgili yorum yapmadı.

Sony Hangi Patentleri Meta'ya Devretti?

Patentlerin 2'si haziranda, 20'si temmuzda, 21'i eylülde ABD kayıtlarına işlendi. Patentler başa takılan ekranları, farklı tipteki genişletilmiş gerçeklik (XR) gözlüklerini ve bunlara özel veri işleme yöntemlerini kapsıyor. Başvuruların en eskisi 2010 yılına uzanıyor.

Devrin dayanağı iki şirketin Aralık 2025 tarihli anlaşması. Anlaşmanın kapsadığı 419 patentin 180'i ABD'de, 239'u Japonya, Çin, Kore ve Avrupa gibi ülke ve bölgelerde. ABD'deki 180 patentten şimdilik 43'ü Meta'ya geçti. ZDNet Korea'ya göre diğerlerinin de sırayla devredilmesi bekleniyor. Anlaşmanın bedeli açıklanmadı.

Sony PS VR2'yi Bırakıyor mu?

Bu yönde resmi bir karar yok. Ancak PS VR2'yi çevreleyen soru işaretleri yeni değil. Sony Şubat 2024'teki 900 kişilik işten çıkarmalarda VR oyunlarıyla bilinen London Studio'yu kapattı. PS VR2'nin geleceği Mart 2024'te de tartışılmıştı: Bloomberg, satılmayan stoklar nedeniyle başlığın üretiminin durdurulduğunu yazmıştı. Şubat 2023'te 549,99 dolarla çıkan başlığın ABD fiyatı ise Mart 2025'te 399,99 dolara indi.

Video Games Chronicle ve Notebookcheck, devri Sony'nin VR donanımından çekilebileceğine dair bir işaret olarak yorumluyor. Yine de Sony'nin devrettiği teknolojileri lisansla kullanmayı sürdürüp sürdüremeyeceği bilinmiyor.

PS VR2 Sahiplerini Ne Bekliyor?

Sony PS VR2 desteğini keseceğini ya da oyunları mağazadan kaldıracağını duyurmadı. Başlık PlayStation'ın Türkiye sitesinde 8 Ekim 2026 itibarıyla "Şimdi satışta" ibaresiyle listeleniyor.

PS5 tarafında yeni oyun azalırsa elinizdeki başlığı değerlendirmenin resmi bir yolu da var: Ağustos 2024'te çıkan PC adaptörüyle PS VR2'yi Steam'deki VR oyunlarında kullanabilirsiniz. Ayrı satılan adaptörün ABD fiyatı 59,99 dolar. PC'de göz takibi, HDR, başlık titreşimi, uyarlanabilir tetikler ve dokunsal geri bildirim çalışmıyor. Adaptör için DisplayPort 1.4 çıkışlı bir ekran kartı, USB 3.0 portu ve Bluetooth 4.0 gerekiyor; USB-C üzerinden DisplayPort bağlantısı desteklenmiyor.

Editörün Yorumu

Bana göre PS VR2 sahiplerini asıl endişelendirmesi gereken şey patent devri değil, Sony'nin kendi oyunlarının gelmemesi. Sony'nin PS VR2'ye özel geliştirdiği büyük oyun sayısı yalnızca iki: Horizon Call of the Mountain ve Firewall Ultra. Şubat 2023'te çıkan bir platform için bu çok az. Patentlerin rakibi Meta'ya gitmesi de bu tabloya uyuyor. Yine de Sony'den resmi bir karar gelmeden "PS VR2 bitti" demek erken. Elinizde PS VR2 varsa satmak için acele etmeyin; yeni bir başlık almayı düşünüyorsanız Sony'nin vereceği kararı beklemenizi öneririm.