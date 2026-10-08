Apple'dan Tartışmalı Kural: iPhone 18 Pro'yu Güncelleyene Değişim Yok

Apple'ın 18 Eylül 2026'da satışa çıkardığı iPhone 18 Pro ve Pro Max'te, Face ID yüzü tanıyamadığında telefonu yeniden başlatan bir hata ortaya çıktı. Hata tetiklendiğinde ekran birkaç saniye dokunmaya yanıt vermiyor, ardından telefon kapanıp yeniden açılıyor. Apple sorunu 28 Eylül 2026'da yayımladığı iOS 27.0.1 güncellemesiyle giderdi.

Güney Kore'de açıklanan rakamlara göre hata yüzünden yaklaşık 1.500 telefon değiştirildi, ancak güncellemeyle sorunu düzelen telefonlar bu kapsamın dışında tutuluyor. Türkiye'de nasıl bir yol izleneceği belli değil; telefonunuzu güncellemek ise sorunu çözüyor.

Hata Ne Zaman Görülüyor, Nedeni Ne?

Sorun çoğunlukla Face ID ile korunan bir yere girerken ortaya çıkıyor: Parolalar uygulaması ya da kullanıcıların anlattığına göre banka uygulamaları. Her telefonda ve her başarısız denemede yaşanmıyor. Telefon yeniden açıldığında Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Analizler ve İyileştirmeler > Analiz Verileri bölümünde "panic-full" adlı bir çökme kaydı kalıyor.

Reddit'te de 18 Eylül 2026'daki satış başlangıcından hemen sonra şikâyetler başlamıştı. iPhone 18 Pro ve Pro Max'te Face ID yeniden tasarlandı. Kızılötesi kamera ekranın altına taşındı ve Dynamic Island küçüldü. Ancak bu değişikliğin soruna yol açtığına dair bir kanıt yok. Apple Güney Kore'de milletvekiline sunduğu yanıtta hatanın yazılımdan kaynaklandığını söylüyor, ayrıntıyı ise gizli bilgi sayarak paylaşmıyor.

Apple Kaç Telefonu Değiştirdi?

Rakamlar Apple Kore'nin Halkın Gücü Partisi milletvekili Kim Jang-gyeom'a sunduğu yanıttan geliyor. Buna göre Apple, ülkede satışın başladığı 18 Eylül ile 28 Eylül 2026 arasında yaklaşık 1.500 telefonu değiştirdi, 50 telefonun parasını iade etti. Şirket satış adedini vermediği için bu rakamın ne kadarlık bir orana denk geldiğini hesaplamak mümkün değil. Apple hatanın ülkedeki tüketici kanununa göre yetkililere bildirilmesi gereken bir kusur olmadığını savunuyor.

Değişim için telefonun Apple mağazasında ya da yetkili serviste kontrol edilmesi gerekiyor. Dikkat çeken madde ise şu: Güncellemeyle sorunu düzelen telefonlar değişim ve iade kapsamına girmiyor. Apple, eylülün son haftasında sorunun yazılımla düzeltileceğini açıklamıştı. Thurrott'a göre güncelleme çıkana kadar Apple birçok vakada etkilenen kullanıcılara telefon değişimi önerdi.

Türkiye'deki Kullanıcılar Ne Yapabilir?

Hata tek bir ülkeye özgü değil. Düzeltme, Türkiye'de 137.999 ve 149.999 TL'den başlayan fiyatlarla (256 GB, Eylül 2026) satılan iPhone 18 Pro ve Pro Max'e de aynı güncellemeyle geldi. Telefonunuzdaki sürümü Ayarlar > Genel > Hakkında ekranından öğrenebilirsiniz.

Sürüm 27.0.1'den eskiyse yenisini Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme ekranından yükleyebilirsiniz. iOS 27'nin bu ilk ara güncellemesi bazı iPhone 18 Pro ve Pro Max'lerde belirli ışıkta 2x çekilen fotoğraflardaki renk bozulmasını ve Bildirim Merkezi ile Denetim Merkezi aynı anda açıldığında dokunmatik ekranın donmasını da gideriyor.

Türkiye'de değişim yapılıp yapılmadığı ve güncelleme kuralının burada da geçerli olup olmadığı belli değil. Güncellemeden sonra da yeniden başlama sürerse ilk adres Apple Destek ya da yetkili servis. Servise gitmeden önce Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Analizler ve İyileştirmeler > Analiz Verileri bölümündeki "panic-full" kayıtlarının ekran görüntüsünü alın. Bu kayıtlar, sorunun yaşandığını serviste göstermek için işe yarar.

Telefon ayıplı çıkarsa 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ücretsiz onarım, imkan varsa ayıpsız bir yenisiyle değişim, bedel indirimi ya da sözleşmeden dönüp para iadesi arasında seçim hakkı tanıyor. Apple'dan doğrudan alınan telefonlarda gerekçe göstermeden iade için 14 günlük süre var; internetten yapılan alımlarda bu süre aynı zamanda yasal cayma hakkı. Süre teslim tarihinden başlıyor, 18 Eylül'de teslim alanlar için 2 Ekim 2026'da doldu.

Editörün Yorumu

Bana göre bu haberin en tuhaf yanı değişim kuralı. Kore'de aynı hatayı yaşayan iki kullanıcıdan güncelleme çıkmadan mağazaya giden yeni telefon alabildi, yamayı bekleyip yükleyen ise telefonuyla kalıyor. Apple güncellemeyi her fırsatta önerirken bunu yapanın aleyhine işleyen bir kural adil değil. Yine de sorun gerçekten yazılımdaysa sağlam bir telefonu değiştirmek de israf.

Bu kez düzeltme satıştan 10 gün sonra geldi; iPhone 16'daki beklenmedik yeniden başlama sorunu ise Ekim 2024'te gelen iOS 18.1'e kadar sürmüştü. Benim çıkardığım ders şu: Yeni iPhone'unuzda bir sorun yaşarsanız güncellemeyi yüklemeden önce analiz kayıtlarının ekran görüntüsünü alın ve değişim haklarınızı sorun.