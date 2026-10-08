The Witcher 3 Remastered'a Konsol Oyuncularının Çok İstediği O Ayar Geldi

CD Projekt RED, The Witcher 3: Wild Hunt Remastered'ın 5.01 yamasını 8 Ekim 2026'da PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S'te yayımladı. Yamayla PS5 ve Xbox oyuncuları, 29 Eylül 2026'daki çıkıştan beri istenen bloom ayarına kavuştu. Yama, PS5'te ayarların her açılışta sıfırlanması gibi can sıkıcı sorunları da gideriyor.

5.01 Yamasıyla PS5 ve Xbox'a Ne Geldi?

PS5 ve Xbox Series X|S'te grafik ayarlarına üç yeni seçenek eklendi: bloom, ışık huzmeleri ve alan derinliği. Bu efektler artık grafik ayarlarından kontrol edilebiliyor. Konsollarda çeşitli performans iyileştirmeleri de yapıldı. Giderilen diğer sorunlar şöyle:

PS5'te ayarların oyun her açıldığında sıfırlanması

Duraklatma menüsünde sekmeler arasında gezindikten sonra seslendirmelerin diğer seslere göre belirgin biçimde kısılması

Standart PS5'te bazı grafik modlarında kare hızı sınırının yanlış uygulanması

Konsollar dâhil tüm platformlarda geçerli düzeltmeler de var:

Kayıt dosyalarındaki bir veri sorunu giderildi, sorundan zaten etkilenmiş kayıtlar için de önlem alındı.

Oyuncunun kullandığı teknelerin kontrolsüz sürüklenmesi ve araziden geçmesi düzeltildi.

Kaçınma hareketinin tepki süresi düzeltildi.

Koşarken ve kaçınırken dayanıklılığın tamamen bitmesi sorunu giderildi.

Exploding Shield artık hasarı yansıtıyor.

Oyuncular Bloom'u Neden Kapatmak İstiyordu?

Bloom, parlak ışık kaynaklarının çevresinde ışıma oluşturan bir görüntü efekti. Remastered çıktığında bazı oyuncular yeni görüntünün fazla parlak, renklerin ise soluk durduğundan şikâyet etti. PC'de bloom'u kapatarak görüntüyü düzelten oyuncular olurken konsolda böyle bir ayar yoktu. CD Projekt RED bu yamada bloom'un yanı sıra ton eşleme, karakter aydınlatması, ışın izleme (Ray Tracing) ve yol izleme (Path Tracing) tarafında da görsel ayarlamalar yaptı.

PC'de Ne Değişti, Switch 2'ye Ne Zaman Gelecek?

PC sürümünde de ayrı düzeltmeler var. Desteklemeyen ekran kartlarında DLSS ve XeSS gibi ayarlar artık açılamıyor, dinamik çözünürlük ölçekleme varsayılan olarak kapalı geliyor ve GTAO kalite ayarı yeniden başlatmadan sonra sıfırlanmıyor. Oyunun yanlış ekran kartını seçmesi de artık daha seyrek yaşanıyor. Nintendo Switch 2 sürümü ise bu yamayı almadı. CD Projekt RED, 5.01'deki değişiklikleri de getirecek ve görüntü netliğini artıracak ayrı bir Switch 2 güncellemesi üzerinde çalışıyor. Şirket tarih vermedi; 8 Ekim 2026'daki duyuruda ayrıntıları "önümüzdeki günlerde" paylaşacağını söyledi.

Yamadan Sonra Oyuna Girince Ne Göreceksiniz?

Oyuna girdiğinizde politika onay ekranı yeniden çıkacak. Sunucu kaynaklı bir sorun nedeniyle tercihlerinizi yeniden onaylamanız gerekiyor. Vizima'daki sandık daha önce açıldıysa My Rewards ve Twitch Drops ödüllerinin sandığa düşmemesi sorunu da giderildi. Bu düzeltme nedeniyle bazı eşyalar sandıkta çift görünebilir.

The Witcher 3 Remastered Türkçe mi, Kimlere Ücretsiz?

The Witcher 3'te Türkçe arayüz ve altyazı var, Türkçe dublaj bulunmuyor. Remastered güncellemesi oyunu daha önce satın alanlara aynı platformda ücretsiz geldi, Hearts of Stone ve Blood and Wine ek paketleri de buna dahil.

Editörün Yorumu

Bana göre bu yamanın en önemli yanı, oyuncuların çıkış günü dile getirdiği şikâyetin dokuz gün içinde konsolda da karşılık bulması. 29 Eylül'de CD Projekt RED ek bir ayarlama yapıp yapmayacağını söylemiyordu. 1 Ekim'de ise bloom sorununu tüm platformlarda bir sonraki güncellemede ele almayı umduğunu duyurdu ve sözünü tuttu. Bloom'u herkes için kapatmak yerine ayar olarak sunmak da yerinde, çünkü yeni ışığı beğenen oyuncular da var. Yine de "tüm platformlar" sözü Switch 2 için hala yerine gelmedi.