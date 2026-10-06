GTA 5 Tarayıcıda Çalıştırıldı! Site Birkaç Saatte Kapandı

Yılların eskitemediği efsane GTA 5, tarayıcı üzerinden oynanabilir hâle geldi. playgta5.com adlı site, oyunu herhangi bir kurulum yapmadan tarayıcıda mümkün hale getirdi. Birkaç yıl öncesine en güçlü bilgisayarların bile korkulu rüyası olan oyunun tarayıcı sürümü, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Ancak site, birkaç saat içinde erişilemez hâle geldi.

GTA 5 Tarayıcı Sürümü Nasıl Çalışıyordu?

Yabancı kaynaklara göre site, oyunu WebAssembly teknolojisiyle tarayıcıda çalıştırıyordu. WebAssembly, ağır uygulamaların ve oyunların tarayıcı içinde çalışmasını sağlayan bir teknoloji. Sitenin oyunu başlatmadan önce yaklaşık 700 MB veri indirdiği belirtiliyor. Oyunun bazı akıllı telefonlarda da açılabildiği aktarılıyor.

Projenin yapay zeka kullanılarak hazırlandığı öne sürülüyor. Bazı yabancı siteler ise oyunun sızdırılan kaynak kodundan yararlanıldığını iddia etti. Bu iddiaların hiçbiri doğrulanmış değil. Projeyi kimin hazırladığı da açıklanmadı.

Tarayıcıda oynanabilir hâle gelen ilk büyük oyun GTA 5 değil. Geçen yıl tarayıcıda ücretsiz oynanabilen GTA Vice City oyuncuların büyük ilgisini çekmişti. Half-Life'ın tarayıcı sürümü de benzer bir ilgi görmüştü. Ancak bu oyunlar, GTA 5'e göre çok daha eski ve hafif yapımlardı.

playgta5.com Neden Kapandı?

Site, gündeme gelmesinden birkaç saat sonra açılmamaya başladı. Siteye girmeye çalışan kullanıcılar, Cloudflare'in 1014 numaralı hata ekranıyla karşılaştı. Rockstar Games ve ana şirketi Take-Two Interactive ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Rockstar Games ve Take-Two, oyunlarını izinsiz projelere karşı sıkı biçimde korumasıyla biliniyor. Take-Two, Aralık 2025'te gönderdiği telif bildirimiyle Vice City'nin tarayıcı sürümünü kaldırttı. Şirket, bildirimde oyunun adının, görsellerinin ve logolarının izinsiz kullanıldığını belirtmişti. Bu nedenle playgta5.com'un da telif hakları gerekçesiyle kapatıldığını varsaymak yanlış olmaz.

GTA 5 Tarayıcı Sürümü Neden Bu Kadar İlgi Gördü?

GTA 5, 14 Nisan 2015'te PC için satışa sunuldu. Oyun, o tarihten bu yana ekran kartı ve işlemci incelemelerinde sıkça kullanılan test oyunlarından biri oldu. Donanım siteleri, yeni çıkan ekran kartlarının performansını yıllarca GTA 5 ile ölçtü. Oyunun 2025'te yayımlanan Enhanced sürümü ise bugün bile güncel ekran kartlarıyla test edilmeye devam ediyor.

Bir dönem güçlü bir oyun bilgisayarı isteyen bu oyunun tarayıcıda açılması, teknolojinin ne kadar hızlı ilerlediğini gösteriyor. Projenin yapay zekayla hazırlandığı iddiası doğruysa, bu tablo yapay zeka araçlarının yazılım geliştirmeyi ne kadar hızlandırdığını da ortaya koyuyor.

GTA 5 Hangi Platformlarda Oynanabiliyor?

GTA 5'in resmi sürümü PC, PlayStation ve Xbox platformlarında yer alıyor. Oyun PC'de Steam, Epic Games Store ve Rockstar Games Launcher üzerinden satın alınabiliyor. Oyunla ilgili ayrıntılara GTA 5 indirme sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Oyunu almadan önce Los Santos'u tanımak isteyenler, GTA 5 haritasını indirmeden gezebilir.

Editörün Yorumu

Bir oyunun yaklaşık 700 MB'lık bir indirmeyle tarayıcıda açılması, teknik açıdan ilgimi çekti. Ancak oyunun sahibinden izin alınmadan hazırlanan projelerin uzun süre yayında kalmadığını Vice City örneğinde görmüştük. Kaynağı belli olmayan bir sitede oyun çalıştırmak, güvenlik açısından da risk taşıyor. Bu yüzden böyle bir projeyi denemek yerine oyunun resmi sürümünü tercih ederim. Rockstar Games'in konuyla ilgili bir açıklama yapıp yapmayacağını merak ediyorum.